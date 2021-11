Vizzotti: "Nos estamos preparando para minimizar cualquier rebrote y retrasar el ingreso de la Omicron"

La titular de la cartera de salud, Carla Vizzotti se refirió al pase sanitario que anuncio ayer junto a las y los ministros provinciales luego de la reunión del Consejo Federal de Salud ante la aparición de la nueva cepa "Omicron" del Covid19, resaltó, "lo que estamos buscando es volver a prepararnos para minimizar cualquier rebrote e ingreso de esta nueva variante" y alertó que la misma muestra "más mutaciones y tiene una transmisibilidad mucho más alta que el resto de las que nos venían preocupando, fue declarada de preocupación por la OMS en menos de 48 hs".En este sentido sostuvo que la medida busca favorecer a los inoculados ya que "la vacunación no es solo un acto individual, también es colectivo" y agregó, "el objetivo era plantear el pase sanitario para que durante el verano trabajemos fuerte con las jurisdicciones y con todas las áreas, cultura, sector privado, turismo y gastronomia, no sólo para acelarar la vacunacion si no para sostener todas esas actividades y disminuir la transmision". "La idea es que se empiece a utilizar para eventos masivos y para actividades en lugares cerrados, estamos terminando el trabajo con el área de Legal y Técnica, Innovación y las jurisdicciones" adelantó en FM La Patriada.Vizzotti informó que está el stock asegurado para vacunar a toda la poblacion que todavía no inicio su esquema, a toda la que lo debe completar y para las terceras dosis y los refuezos que se necesiten y resaltó que en 2022 llegarán "un poco más 50 de millones de dosis por contratos firmados que nos va a permitir dar todos los refuerzos a toda la poblacion y empezar a pensar los refuerzos del año que viene". También subrayó el trabajo de la ciencia nacional, "hay 4 vacunas candidatas que se estan investigando y desarrollando en Argentina con todo el apoyo del estado para a fines de 2022 o 2023 tener alguna vacuna argentina".A su vez expresó que es muy difícil comparar lo que esta pasando en América del Sur con los países del Europa que están en invierno con escolaridad plena y en relación a lo pediátrico, algo que también reafirmaron ayer en el COFESA es la importancia de la decisión y siemrpe fue acompañada. ANMAT analizó por más de dos meses la vacunación de los niños entre 3 y 11 años con la vacuna de Sinopharm para hacer la recomedación. "Trabajamos para vacunar a todos y todas, le dedicamos un tiempo imporantante para tratar de que los mensajes que pueden generar miedos o confusión sean respondidos con información.Para cerrar, reconoció que “la pandemia logró visibilizar que la salud tiene que ser una prioridad y logró integrar el sistema de salud como nunca antes” y aseguró que "vamos a seguir trabajando en esta integración para tener un sistema de salud menos fragmentado, es nuestro objetivo y todas las partes han visto la importancia de avanzar en este sentido". calificó al plan sanitario de Argentina como exitoso, "primero para retrasar el ingreso de la Delta, luego para retrasar su predominancia y por último para que ahora que es predominante nos encuentre en una situación de vacunación muy favorable para que eso no tenga un impacto negativo sanitario y económico". "Esperamos con este llamado a que diciembre se den todas las segundas dosis que falta", concluyó.