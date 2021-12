Argentina y China profundizan la cooperación en materia espacial, energía nuclear e industria de la defensa

El embajadormantuvo una importante reunión con el vice ministro del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información,, quién es a su vez la máxima autoridad de la(CNSA) de la(CAEA) así como de la Administración Estatal de Ciencias, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, es decir que -bajo su órbita- se encuentran tres temas estratégicos como lo son los asuntos espaciales, nucleares y de defensa.Durante la reunión,intercambiaron puntos de vista sobre el estado de la cooperación entre ambos países y delinearon los próximos pasos para la cooperación futura.La cooperación espacial entre nuestros países es intensa, ya que Argentina provee un apoyo vital a las misiones de exploración de China a la Luna, Marte y al Espacio Profundo. Por ejemplo, a través de la Estación de Espacio Profundose prestó apoyó a la Misión de la sondaa la Luna, uno de los proyectos espaciales más complejos de China, a través de la cual se logró por primera vez tomar muestras de suelo y rocas lunares y volver a la Tierra. En ese marco, China transmitió su interés de que los científicos argentinos accedan a las muestras con el objetivo de realizar estudios que puedan contribuir al conocimiento y una mayor comprensión de la Luna, adquirir experiencia y conocimientos para futuros experimentos.Durante la reunión, el sr. Zhang expresó el interés de que los científicos argentinos también puedan participar en el análisis de los datos que proporcionen las próximas misiones a la Luna, así como aquellas a Marte y Júpiter. Tal es el nivel de cooperación que China ha demostrado su reconocimiento al sector espacial argentino incorporando el logo de laen el lanzador que envió la primera sonda china al planeta Marte. Asimismo, una bandera argentina fue enviada y recuperada con éxito en un lanzador chino que es utilizado en las principales misiones espaciales. Cabe destacar que éste no es un gesto común hacia otros países.Por su parte, el embajador argentino subrayó el interés de nuestro país de continuar profundizando la cooperación en el área espacial. En ese marco, ambos coincidieron en impulsar las negociaciones para concluir la firma delEspacial 2021-2025 que abarca distintas áreas de cooperación como ciencia espacial, exploración del espacio profundo, observación de la Tierra, satélites, formación de recursos humanos, entre otros.En particular, se acordó seguir profundizando la cooperación en materia de tele observación y recepción remota de datos satelitales. Asimismo, se destacó el rol que tiene la formación de recursos humanos para la cooperación en el largo plazo. En ese marco, la parte china ofreció a nuestro país becas de estudios de posgrado, maestría y doctorado para estudios en las áreas espacial, nuclear e industria de la defensa.El embajador Sabino Vaca Narvaja también destacó el importante papel que están jugando las empresas satelitales argentinas como Satellogic y SpaceSur en el mercado espacial chino, demostrando cómo es posible posicionarse en un segmento de exportación de servicios de altísimo valor agregado y contenido tecnológico.En el campo nuclear, el Embajador argentino presentó brevemente las reconocidas capacidades de la Argentina en el área nuclear, destacando el importante desarrollo de reactores multipropósito de investigación.. El Viceministro expresó que la industria nuclear argentina es reconocida mundialmente y que se encuentran abiertos a continuar profundizando la cooperación con nuestro país.Asimismo, ambos coincidieron en la importancia del proyecto de la construcción de una central nuclear de potencia Hualong 1 en la Argentina subrayando rol que la energía nuclear puede jugar en la reducción de las emisiones de carbono, contribuyendo así, a combatir el cambio climático.Finalmente, en el área de la industria de la defensa, se conversó sobre los proyectos actuales en curso y se destacó que para la Argentina es importante que todos los proyectos productivos tengan transferencia de tecnología y capacidades hacia las empresas de defensa del país. Al respecto, China expresó que están dispuestos a producir en nuestro país y generar transferencia de tecnologías y capacidades.Asimismo, Zhang agregó que China está interesada en ver mayor cooperación en el área de transferencia tecnológica en la relación bilateral, especialmente en el área espacial, nuclear y defensa y que su interés no está en un proyecto particular sino en la construcción de una relación virtuosa a largo plazo que permita el desarrollo de los dos países.