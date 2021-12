Crimen de Lucas González: tiene nueva fecha la reconstrucción y estarán víctimas y policías asesinos

Finalmente, la reconstrucción del homicidio de Lucas González, el joven futbolista de Barracas Central asesinado por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre por la mañana

Lo resolvió ayer el juez, al hacer lugar a un planteo de la defensa de los policías, detenidos desde la semana pasada en la cárcel de Marcos Paz, acusados por “homicidio agravado”. Estos pidieron estar presentes, por lo cual la semana próxima, en el operativo de reconstrucción, estarán allí junto a sus abogados defensores.La decisión del juez dispone evitar el contacto entre las víctimas y los acusados. “En caso de no resultar conveniente la participación conjunta de los adolescentes y los imputados en la reconstrucción de los hechos según las eventuales conclusiones de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y/o consideraciones de sus progenitores, se autoriza que la diligencia sea concretada de modo autónomo para cada parte, aunque dejando constancia que en la reconstrucción en la que pudieran participar personalmente las víctimas deberá ser presenciada por los letrados defensores de los imputados a fin de evitar cualquier planteo que pudiera frustrar la medida”, indicó.La reconstrucción debió haberse realizado ayer, pero Del Viso la suspendió porque no estaba contemplada la presencia ni de los imputados, ni de sus defensas. Según el abogado de la familia de Lucas y sus amigos,, todos esos actores lo sabían de antemano y no pidieron participar. Sin embargo, el abogado Alfredo Oliván advirtiera sobre una presunta violación a las garantías constitucionales.El juez aceptó el reclamo, para evitar futuras nulidades, y fijó la nueva fecha. También está contemplada la presencia del testigo Nicolás Connel, el hombre que vio lo ocurrido desde cerca mientras paseaba su perro y filmó los momentos posteriores, otros testigos civiles, la División Intervenciones Judiciales de la Policía Federal Argentina y “las víctimas y sus padres -siempre y cuando presten la debida conformidad y en su caso con la asistencia de la DOVIC”.En el operativo se “deberá evitar toda molestia que pueda ocasionar a las víctimas de los hechos investigados, limitándose su intervención a lo estrictamente imprescindible”, según enfatizó el juez.También asistirán los otros seis policías detenidos en una segunda tanda, acusados por “encubrimiento, privación ilegal de la libertad y odio racial”.