Carrió comparó a familiares del ARA San Juan con "mapuches" y dijo que los espiaron para buscar "infiltrados"

defendió al líder PRO, dijo que eran "tareas de inteligencia" de cualquier Gobierno para buscar "infiltrados" y vaticinó su absolución

La líder de la Coalición Cívica ARI y co-fundadora de Juntos por el Cambio,, se expresó acerca del procesamiento del expresidenteen la causa que lo investiga por presunto espionaje a familiares de los tripulantes fallecidos en el submarinoEntrevista por LN+, "Lilita" dijo saber que "hay una sola cuestión de inteligencia que se hace con cualquier presidente de cualquier Gobierno", y puso como ejemplo lo que "se hizo durante la celebración del G20 en la Ciudad de Buenos Aires", hecho que es investigado en una causa judicial por los perfiles que la AFI de Macri armó hasta de los periodistas que cubrieron el evento.En uno de los pasajes más insólitos, trazó una analogía entre la situación de los familiares del submarinistas y la situación por el conflicto mapuche en el sur:, repitió la ex diputada nacional, para insistir en su defensa a las presuntas razones de Macri para el espionaje sobre los familiares de los submarinistas., volvió a ensayar como justificación, pese a que las propias ex autoridades de la Casa Militar no incluyeron ese tipo de tareas en su declaración como testigos.Con respecto a la continuidad de la causa, anticipó: “Yo creo que va a terminar absuelto y que no es una causa seria. Pero si cometió un delito, va a ir al tribunal oral y público, y lo va a aceptar. Nosotros nos sometemos al Estado de Derecho".También habló en concreto de la investigación que tiene a Macri procesado y apuntó, como el líder PRO, contra el juez federal Martín Bava. “En un momento, en Azul, a mí me siguen y pegan un tiro en un lugar donde yo estoy, atacan. Yo lo denuncié y ese juez federal no hizo nada", dijo, sin referencias sobre un hecho que no se conoce.Después fue consultada sobre el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en la causa Hotesur y Los Sauces, y arremetió: "Puede que Cristina tenga más poder ahora. Pero va a ser por poco tiempo"."Muchos jueces negocian ascensos por fallos", denunció Carrió, nuevamente sin fundamentos, para luego agregar que "la decisión del tribunal de sobreseer a CFK es dolosa" y anunciar que van a "tener que ir si es necesario a Naciones Unidas, a la Corte interamericana".