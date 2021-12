El femicida de Nancy Videla se negó a declarar y seguirá detenido

Damián Lezcano Mendoza, el hombre de 70 años administrador de la vivienda donde fue hallado el cuerpo de Nancy Videla, se negó hoy a declarar y seguirá preso como sospechoso de haber cometido el crimen de la mujer de 31 años

El juez en lo Criminal y Correccional 1,, le imputó la comisión del delito "homicidio agravado por violencia de género" (femicidio) en perjuicio de la niñera, según publicó Télam.El hombre detenido por el femicidio de Nancy, la mujer cuyo cuerpo fue hallado esta madrugada en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, ya había cumplido una condena por otro homicidio en 2002 en el partido bonaerense de La Matanza.Nancy Videla murió a raíz de un fuerte golpe en la cabeza, según arrojó la autopsia, y los investigadores no descartan que haya padecido un ataque sexual.La autopsia fue realizada esta mañana en la morgue judicial porteña y permitió a los peritos identificar formalmente a Videla (31) como la mujer que fue hallada desnuda, cubierta con cal y envuelta en una bolsa, sepultada bajo un contrapiso en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.El Cuerpo Médico Forense le informó al juez Slupski que la causa de muerte fue una "fractura y traumatismo de cráneo" a raíz de un fuerte golpe en la cabeza.Además, según indicaron fuentes judiciales, "la víctima también padeció maniobras de asfixia pero la muerte fue por el traumatismo".Las primeras estimaciones, a confirmarse con estudios complementarios, señalaron que el cuerpo de Videla llevaba de "cuatro a cinco días en proceso de putrefacción", aunque la data de muerte se intentará precisar con otros peritajes.Por el proceso de descomposición, los forenses no pudieron detectar a simple vista ningún signo de abuso, aunque se esperarán los resultados de hisopados y otros estudios complementarios para ver si hubo o no algún tipo de ataque sexual, explicaron las fuentes.