"Irresponsable": fuertes cuestionamientos a Martiniano Molina por su postura antivacunas

"Lo de Martiniano Molina es de una falta de responsabilidad total. Un desprecio al otro y quienes comparte la vida con él. Quienes vivimos en Quilmes estamos azorados con esta actitud"

Siguen las repercusiones después de que, el ex intendente de Quilmes y diputado bonaerense electo por Juntos por el Cambio, revelara que contrajo coronavirus y que no se vacunó contra la enfermedad porque viene de "familia homeópata".El virólogo y secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Municipio de Quilmes,, evaluó hoy comola postura de Molina, quien reconoció no haberse vacunado contra el coronavirus y que por ello no podrá asistir a la jura de su cargo en la Legislatura provincial por estar contagiado., argumentó el ex cocinero consultado acerca de las razones de su reticencia a vacunarse contra el Covid en declaraciones a medios, y hasta se dio el lujo de aclarar que no "militó la posición antivacunas".Esa situación motivó un fuerte rechazo de Lozano:Para Lozano, el exintendente de Quilmes de Cambiemos "falló en todo, con tanta exposición y llegada a la gente no puede dejar de cuidar a las demás personas"."Falló en no inocularse y en difundir una idolología antivacuna; falló en no cuidar a las demás personas ya que se lo ha visto hablando con gente de edad avanzada sin barbijo. Es increíble lo que ha hecho", consideró en diálogo con Radio Provincia.El investigador cuestionó el argumento ya que consideró que "hay gente que decide practicar la hemopatía pero no por eso deja de lado lo que la medicina tradicional nos ofrece"."No es contradictorio usar herramientas de la medicina tradicional si se practica la homeopatía", subrayó.David Rosenstein, médico homeópata unicista, se sumó a la movida del ex cocinero y ex jugador de handball y llegó a decir que "las vacunas también pueden matar".Ante el asombro y estupor del periodista Luis Novaresio en radio La Red, el médico homeópata defendió la postura del exintendente de Quilmes, quien contrajo coronavirus y no está vacunado."Yo a mis hijos no los vacuné. No les di ninguna vacuna. Les evité un montón de efectos adversos también, vos pensá que también está la literatura escrita de gente que se murió por la vacuna", dijo David Rosenstein.