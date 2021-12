Teresa García pidió la renuncia de Conte Grand tras la aparición de la foto con Macri

"hace cuatro años que lo vengo planteando: me parece que el procurador Conte Grand tendría que tener ética y renunciar"

Julio Alak, definió como de "alta gravedad institucional" que mantenga reuniones privadas con Mauricio Macri, uno de los máximos referentes de la coalición opositora sobre el que pesan graves acusaciones de persecución a sus adversarios políticos

Esta reunión genera, además, fundadas sospechas sobre el correcto tratamiento en el Ministerio Público de importantes investigaciones penales contra funcionarios del espacio político que lidera Mauricio Macri y múltiples causas de interés de esa fuerza opositora. — Julio Alak (@Julio_Alak) December 9, 2021

La nueva Jefa del Bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires,"es un hombre de la exgobernadora y del macrismo", resaltó sobre el acompañanate del expresidente en el restaurante Kansas, en Vicente López.En ese sentido remarcó,y agregó, "obviamente, no lo hace, tiene una falta de ética enorme"., comentó en declaraciones a El Destape Radio.García manifestó que "" y analizó que "la foto de Macri y Conte Grand no fue casual: querían que se viera,". "El de cambiar al Procurador, está dentro de los temas que se conversan con la oposición y", subrayó pero "hacen falta dos tercios en el Senado y no los tenemos", alertó.Por su parte el Ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense,y sostuvo que "situaciones de estas características son impropias de la máxima autoridad de la Procuración General,".