"Método soviético": en Juntos por el Cambio, Pichetto, Iglesias y Wolff ya están en contra del pase sanitario

en Juntos por el Cambio algunos dirigentes - integrantes del subgrupo PRO conocido como "halcones" - ya se expresaron en contra del pase sanitario

El Pase Sanitario resume lo esencial de este gobierno: ineficiencia, autoritarismo, prepotencia, irracionalidad.

En nuestro país no ha habido ningún problema para que la gente se vacunara, excepto que no había vacunas y se choreaban las que había. Nada más.#NoAlPaseSanitario — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) December 13, 2021 No acuerdo con el pase sanitario y mucho menos en manos de un gobierno autoritario que incumple normas y se saltea la fila. Si quieren copiar algo de otros países, copien testear y educar con ejemplos.

Y encima lo sacan x decreto. Traigan el debate al congreso, donde debe hacerse — WW (@WolffWaldo) December 13, 2021

A escasas horas de que se conocieran detalles y cuando acaba de ser oficializado para aplicarse a partir del 1 de enero en la Argentina,Es que pese a que la medida se aplica en todo el mundo como forma de incentivar la vacunación de aquellos sectores reacios a hacerlo a sabiendas de que es la única forma de mitigar el efecto de la pandemia del coronavirus,, entre otros.Llamativamente, dichos integrantes de Juntos por el Cambio se expresaron de ese modo pese a que la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna el PRO a través de, adelantó hace semanas la aplicación de un pase sanitario para eventos masivos. No obstante, se espera una expresión institucional de la coalición opositora acerca de la medida determinada por el Gobierno nacional.En el caso de Pichetto, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, calificó al pasaporte sanitario de ser. Y concluyó entrevistado por A24:El diputado Iglesias, como de costumbre, utilizó Twitter para decir barbaridades. "El Pase Sanitario resume lo esencial de este gobierno: ineficiencia, autoritarismo, prepotencia, irracionalidad. En nuestro país no ha habido ningún problema para que la gente se vacunara, excepto que no había vacunas y se choreaban las que había. Nada más".Wolff, también diputado, eligió la misma red social y exigió discutir la cuestión en el parlamento: "No acuerdo con el pase sanitario y mucho menos en manos de un gobierno autoritario que incumple normas y se saltea la fila. Si quieren copiar algo de otros países, copien testear y educar con ejemplos. Y encima lo sacan por decreto. Traigan el debate al Congreso, donde debe hacerse".