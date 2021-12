AFIP desarticuló evasión de más de 1.600 toneladas de granos

La(AFIP) desarticuló una maniobra de evasión fiscal por 1.637 toneladas de cereales en Tres Arroyos y en Coronel Pringles. De acuerdo con los resultados que arrojaron los operativos de fiscalización se detectaron irregularidades en distintos operadores involucrados en la operación que permitieron detectar y frenar a tiempo la comercialización ilegal de los granos.Las tareas de fiscalización desarrolladas por los inspectores de lapermitieron identificar que un operador en Tres Arroyos no tenía inscripta su planta de acopio en el Registro Único de operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Por ese motivo, los investigadores no pudieron cotejar los registros con las operaciones ni tampoco las que corresponden al libro de movimiento de cereal que exige la actividad.En tanto, en Coronel Pringles se desarticuló una maniobra de evasión tras detectar la existencia de granos no declarados en la planta de procesamiento de un contribuyente dedicado a la elaboración de alimento balanceado y complementos proteicos para nutrición animal.A lo largo de los últimos 4 meses, el trabajo coordinado entre las distintas dependencias de la AFIP permitió desarticular maniobras de evasión y exportaciones fraudulentas con distintos productos agrícolas por más de 24.500 toneladas de granos en Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos.La mercadería que intentó ser comercializada de manera irregular equivale a más de 850 camiones con acoplados, que dispuestos en línea recta en una ruta se extenderían durante 20 kilómetros.Según informó la AFIPEntre estos últimos procedimientos, la AFIP desbarató la semana pasada en Santa Fe una maniobra de evasión con granos no declarados que estableció un nuevo récord al evitar el comercio ilegal de unas 9150 toneladas de maíz y soja.