14.12.2021 / ENTREVISTA PA

Salvador al radicalismo de Lousteau: "Nosotros resolvemos las cosas por mayoría"

El ex presidente de la UCR bonaerense y ex vicegobernador de Vidal manifestó sus inquietudes sobre el sector que rompió el bloque conducido por Mario Negri. No obstante, garantizó la integridad de Juntos. Fuertes criticas a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

por Walter Sosa