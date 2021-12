"El que no se vacuna es un tarado": contundente definición del infectólogo Fernando Polack

el infectólogo Fernando Polack explicó cuáles son las características de dicha cepa, despejó mitos en cuanto a los beneficios de la vacunación y lanzó una taxativa crítica contra aquellos que lanzan mentiras respecto de los inoculantes y no quieren inmunizarse: "El que no se vacuna es un tarado"

#COVID19 📺 | "El que no quiere vacunarse es un tarado"



A Fernando Polack le preguntaron si la vacuna 💉tiene que ser obligatoria y la respuesta fue contundente. pic.twitter.com/Ye33og7ooS — Política Argentina (@Pol_Arg) December 15, 2021

Ante el avance de la variante Ómicron del coronavirus, que genera preocupación en el mundo y la Argentina por su vertiginoso aumento de contagios,El reconocido especialista señaló que a Ómicron "no le gusta tanto el pulmón" como a la Delta y explicó que eso tiene que ver con que "cuando los virus se vuelven más promiscuos, sacrifican la agresividad"., sintetizó Polack entrevistado por TN. Respecto de la mutación hallada por primera vez en Sudáfrica, agregó: "Es ágil pero no tan letal. Tengamos en cuenta que hay alrededor de 50 mil casos promedio en cada país pero aun así son pocos los fallecimiento que se producen".Insistió en que lo que se debería discutir "es la eficacia de las vacunas contra las formas graves de la enfermedad infecciosa" y, específicamente,, sentenció, cosa que aclaró que sucede con todas las marcas de inmunizantes.Con respecto a estos, Polack especificó una especie de "ranking" de las vacunas más famosas, donde en la cima ubicó a Janssen y en el fondo quedó Sinopharm, y ni siquiera rankeó a la Sinovac, altamente utilizada en países vecinos.Luego afirmó que "la gente quiere vacunarse porque vive con la fantasía de que más es mejor", cosa que aclaró que está lejos de ser verdad en el marco de aquellos individuos que buscan aplicarse una dosis detrás de la otra.También calificó de "fantasía falsa" a la idea de que "vacunándonos todos, no va a haber contagios", antes de ser explícito en llamar a toda la población a inocularse para evitar enfermedades graves hasta que el virus "se termine"., enfatizó. Anticipando el escenario epidemiológico de la Argentina para los próximos meses, al cual describió como ventajoso respecto de otras partes del planeta, el infectólogo dijo que podrían imponerse restricciones "por cantidad de infectados".Sin embargo, Polack determinó que "no habrá un virus que actúe como un gran exterminador" ya que, a su parecer, "es muy probable que el coronavirus esté llegando al final de su capacidad".Concentrándose en lo que ocurrirá a nivel local, celebró que Argentina tenga "disponibilidad de vacunas como AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V", a la vez que nombró como una de las "grandes ventajas" del país que "está lejos del mundo"."Los problemas de África no llegan acá como a Europa", añadió a continuación para luego dar por finalizado el diálogo señalando: "Lo que hay ahora, que nunca hubo en 50 años, es la oportunidad de acorralar los virus de más de 60 años como el Covid-19".