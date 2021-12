"¿Vio los muertos que provocó?": Cavallo quiso defender el desastre de 2001 y De Mendiguren lo detrozó

se encontró con que en el estudio del canal opositor estaba, entre otros, presente el dirigente del Frente Renovador y actual presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren, que lo cruzó y se trenzaron en una discusión con gritos e insultos

#Cruce | 💬 "¿Cavallo, usted está hablando en serio o se cree que somos bobos?"



“¿Vio los muertos que provocó? Tenga un poco de piedad por lo que le hizo a los argentinos”

A días del vigésimo aniversario de la crisis, represión, asesinatos y posterior renuncia de, muchos medios recuperaron información y testimonios para recordar lo sucedido en aquel entonces., que buscó desligarse de sus responsabilidades respecto de, tal vez, la peor crisis que atravesó la Argentina en gobiernos democráticos.Sin embargo,Cavallo, con algo de connivencia del periodista Marcelo Bonelli, inició su descargo asegurando que en aquel entonces “muchos de los que empujaban la desestabilización, lo que querían era el abandono total de la convertibilidad y sobre todo lo que fue después la barbaridad de pesificar compulsivamente todos los depósitos y préstamos”., aseguró.De Mendiguren intentó intervenir, al escuchar las insólitas explicaciones de economista que también supo ser ministro de Economía de, pero el responsable de la convertibilidad e impulsor del corralito buscó continuar: “Si quieren que dé mi opinión, déjenme hablar. La parte importante es la que a vos te interesa que no salga”.“Duhalde no quería pesificar, dijo ‘conmigo los que depositaron dólares van a recibir dólares, y los que depositaron pesos van a recibir pesos’, y eso era factible, si se terminaba la restructuración de la deuda y se conseguía que el Fondo Monetario desembolsara lo que estaba pendiente”, agregó Cavallo.De Mendiguren, que fue ministro de Producción de Eduardo Duhalde, lo interrumpió., lanzó.Entre gritos que impedían seguir el hilo del intercambio, llamó la atención la no intervención de los periodistas de TN, Bonelli y Edgardo Alfaro. En el estudio, como invitados, también estaban presentes Adolfo Rodríguez Saá y Ramón Puerta, dos de los cinco presidentes que se sucedieron en aquella semana del 2001.En ese punto, De Mendiguren cruzó a Cavallo con todo., le disparó.Y agregó:Cavallo atinó a invitar al titular del BICE a "estudiar" y "no escribir estupideces”, en alusión al libro que presentó hace días De Mendiguren sobre la crisis de 2001.