Tras la ruptura en Diputados, el radicalismo elige este viernes nuevo presidente

La elección del titular del Comité Nacional de la UCR se realiza a través de delegados partidarios, quienes están convocados para mañana al mediodía en la histórica sede del partido de la calle Alsina.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es quien en la previa aparece con más chances de quedarse con la conducción partidaria: el conteo de delegados le daría, según adelantan desde su sector, unos 61 votos, muchos más que la mitad más uno de los necesarios para alzarse con el triunfo.

Desde el espacio de Morales afirman que Lousteau y los suyos tienen 25 delegados a favor, aunque desde la línea interna Evolución (que tiene en Lousteau a su principal figura aunque también la integran el diputado Emiliano Yacobitti y el dirigente Enrique "Coti" Nosiglia) confían en poder lograr hasta 42 voluntades.

La otra opción del sector de Lousteau es intentar judicializar la elección, aunque esa alternativa no debería prosperar si durante el transcurso del día de hoy avanzan las negociaciones entre ambas partes.

