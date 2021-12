Boric derrotó a Kast y es el nuevo presidente de Chile: Alberto Fernández y Cristina Kirchner lo felicitaron

Gabriel Boric, el joven diputado de izquierda, ganó el balotaje de Chile con casi el 56% de los votos, con lo cual derrotó asu adversario de ultraderecha José Antonio Kast en una campaña extremadamente polarizada y es el nuevo presidente de ese país

Somos unidad. Somos esperanza. Somos más cuando estamos juntos.

Seguimos! pic.twitter.com/66HRlWTvcK — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 19, 2021

Acabo de hablar con @gabrielboric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el Presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero 🇨🇱✌️ pic.twitter.com/AvpBKs0GFT — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 19, 2021

"Te deseo lo mejor para vos y para Chile. Acá tenés a un amigo y estás invitado a venir a la Argentina cuando quieras, y ojalá tu primer viaje sea a nuestro país"

Como dijimos el viernes 10 en la Plaza: “El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana pero el pueblo siempre vuelve”. Felicitaciones Presidente Gabriel Boric a usted y al pueblo de Chile. pic.twitter.com/jQUBnVq2rR — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 19, 2021

Según la información oficial, el resultado fue mucho más contundente que el pronosticado, incluso por los sondeos más alentadores: con más del 99,9% escrutado,Así, el joven legislador de izquierda reemplazará en la presidencia chilena al liberal. El ahora mandatario electo superó a Eduardo Frei y se convirtió en el candidato que obtuvo más votos absolutos en la historia del país (aunque no el mayor porcentaje), con más de 4,5 millones de sufragios.Uno de los elementos clave para este triunfo -el primero de un candidato que había perdido la primera vuelta presidencial- fue el aumento significativo de la participación, que terminó marcando otro récord para la democracia chilena, según el canal CNN Chile. Mientras el 47,3% votó en la primera vuelta, hoy más del 55% -es decir, unos 8,2 millones de chilenos- lo hizo., pidió Boric en su discurso como presidente electo frente a una marea humana que rodeó el escenario construido en una de las arterias centrales de Santiago, la Alameda, a solo cuadras de La Moneda, la sede de Gobierno.Kast reconoció temprano la derrota.Luego, en su discurso le habló a sus simpatizantes. "A los que nos votaron queremos decirles que estén tranquilos, que todo va a estar bien", dijo, y prometió que seguirá acompañando a "las víctimas del terrorismo".Luego Piñera y Boric compartieron una videollamada que fue difundida en vivo por la televisión nacional, en la que se destacaron tanto la amabilidad como la tensión entre dos defensores de ideas diferentes.“La historia nos ha enseñado que cuando recorremos los caminos de la paz y la reconciliación, a los chilenos nos va bien; cuando dividimos, no; todos esperamos que tenga un muy buen Gobierno para Chile y para los chilenos; va a contar con nuestra posición colaborativa”, sostuvo Piñera.Boric replicó entonces que “los acuerdos tienen que ser con los chilenos y las chilenas, no solo entre dirigentes”, y remarcó que él será “el presidente de todos los chilenos y las chilenas”.Más adelante, el mandatario invitó a su sucesor a una “reunión de trabajo” y le recomendó que “aproveche muy bien este tiempo” porque “gobernar es muy difícil”. “Esperemos que lo hagamos mejor”, respondió el presidente electo, con una sonrisa.Font asumirá la presidencia del vecino país en marzo próximo, cuando tenga 36 años, lo que lo convierte en el mandatario más joven de la historia de Chile. Oriundo de la austral ciudad de Punta Arenas, dirigente estudiantil y hoy diputado nacional, milita en la coalición Frente Amplio y ganó la elección como abanderado del pacto Apruebo Dignidad.El presidente, tras confirmarse su triunfo. En la conversación, comunicada por la Casa Rosada y que se extendió durante 10 minutos, el mandatario argentino manifestó estar "muy feliz" por el resultado al advertir que la región necesita que "nos ocupemos y trabajemos juntos"., dijo Alberto en la conversación, antes de asegurarle que estará presente en el acto de asunción de Boric.Anteriormente, Fernández había felicitado a Boric por redes sociales y lo había llamado a "trabajar unidos para poner fin a la desigualdad en América Latina"."Quiero felicitar a Boric por haber sido elegido presidente del querido pueblo de Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos a la región para poner fin a la desigualdad en América Latina", había expresado Fernández desde su cuenta de Twitter., expresó.La ex presidenta durante dos mandatos hizo referencia al discurso que brindó en Plaza de Mayo en ocasión del acto por el Día de la Democracia. CFK completó su publicación con felicitaciones a Boric y al "pueblo de Chile".