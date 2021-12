Massa cruzó fuerte a Larreta: "Tal vez no saben cómo funciona el presupuesto"

"Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el presupuesto"

No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional. pic.twitter.com/PcQwCM2K6O — Sergio Massa (@SergioMassa) December 20, 2021

El cruce que inició en las últimas horas entre los gobernadores de Juntos por el Cambioscaló un peldaño más cuando, luego de que el jefe de Gobierno porteño definiera como "amenaza" a los datos que el dirigente del FDT había expresado acerca de las consecuencias para las provincias del bloqueo opositor al proyecto de presupuesto., disparó Massa en Twitter como respuesta a Larreta, que un rato antes había dicho que cuando ve "ahora que amenazan a las provincias con que van a tener menos fondos, no muestran vocación de diálogo”.Por eso, el líder del Frente Renovador sostuvo que les "reitera sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al presupuesto"., insistió, junto a las planillas que explican cuáles son los fondos que quedarían disminuidos a partir de la no sanción del proyecto de presupuesto que el oficialismo había propuesto pero la oposición rechazó, en el caso de JXC con un discurso que no les agradó como argumento.El domingo, el presidente de la Cámara de Diputados les envió un mensaje a los gobernadores en el que les indicaba que tendrán que rehacer sus presupuestos o recortar gastos, como consecuencia de la ausencia de una ley de leyes como la propuesta avalada en el Congreso. El gobernador radical correntino Gustavo Valdés y diputados que responden a Juan Schiaretti en Córdoba expresaron críticas en primer lugar, y esta mañana se sumó Rodríguez Larreta, con términos más gravosos.El informe señala que el primer efecto negativo se verificará de manera directa en los recursos coparticipables del impuesto sobre los bienes personales, por el que al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de $246.000 millones. El segundo impacto negativo a nivel tributario será la reducción de la recaudación en el impuesto a las ganancias dado que se comenzará a aplicar de manera “plena” el ajuste por inflación impositivo.Además, como la ley de presupuesto nacional rechazada en el Congreso incluía una suba extra al “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”, de $27.000 millones a $46.000 millones, muchas provincias perderían cerca de $ 19.000 millones extras de subsidios al transporte. Por otro lado, los distritos también perderán otros beneficios previstos en el proyecto, entre los que se destacan: la posibilidad de establecer Áreas Aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes (esto genera una fuerte pérdida de oportunidades para provincias como Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta); el Plan plurianual de obras por un monto de $902.685 millones; el régimen de refinanciación de deudas con Cammesa (que afecta directamente a las provincias de Chubut, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Misiones, La Rioja, Córdoba y Neuquén; y AMBA); y el cumplimiento de pago para los juicios ganados por las Provincias de Santa Fe y La Pampa.Del mismo modo, los sistemas de salud provinciales tampoco podrán acceder a un beneficio importante como la devolución de IVA; así como muchas empresas y organismos estratégicos para el país, no lograrán contar con beneficios fiscales, tales los casos de INVAP (Rio Negro), y IMPSA y Salto Grande (Entre Ríos), entre otros.