Pase sanitario: registro de la cantidad de dosis recibidas en el país o exterior y el test de Covid con la aplicación Cuidar

la aplicación sumó algunas funciones que permiten visualizar si la persona está vacunada, con cuántas dosis y si las recibió en el país o en el exterior.

deben transcurrir 14 días de recibida la segunda dosis de la vacuna para que el Ministerio de Salud de la Nación considere completo el esquema de vacunación.

“Cuidar” también permite conocer si una persona se sometió a un test de coronavirus en las últimas 48 horas y si el resultado es positivo o negativo.

La herramienta puede descargarse de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS. La versión que se debe instalar es la 3.6, disponible para su descarga en una versión de prueba y estará completamente operativa desde el 1 de enero de 2022.

Los argentinos mayores de 13 años que quieran ingresar a eventos masivos deberán exhibir un pase sanitario a partir del 1 de enero próximo, que acreditará el estado del esquema de vacunación contra el coronavirus por medio de la aplicación "Cuidar".Ante este requerimiento,“El pase sanitario está funcionando en gran parte del mundo", indicó el jefe de Gabinete, y expresó: "Apelamos a la responsabilidad social de todo el pueblo argentino para que cumpla y respete este tipo de normas".En ese sentido, reiteró: “Es clave que entendamos que hay que seguir vacunando para completar los esquemas y respetar todas las normativas impartidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Argentina tiene vacunas, están disponibles en todo el país, no esperemos para vacunarnos”.Al ingresar a “Cuidar” cada usuario debe realizar un autodiagnóstico de síntomas relacionados con el coronavirus. Si no declara signos compatibles con la enfermedad, entonces podrá acceder al menú principal de la aplicación, donde encontrará la sección “Información de Salud”. En esa opción tendrá la posibilidad de obtener los datos relacionados con su proceso de vacunación.Es importante saber queLa misma condición podrá comprobarse si la persona se vacunó en el exterior con una monodosis o dos, según el tipo de medicamento aplicado.Si la persona tuviera síntomas compatibles y/o fuera contacto estrecho o confirmado de Covid-19, informado por el Ministerio de Salud,por lo que no podrá acceder a los certificados ni a otra sección aunque tuviera el esquema de vacunación completo.Las actividades definidas para la acreditación del pase son:- Asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados.- Salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados.- Viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares.- Eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.El proceso correcto para actualizar la app “Cuidar”, si ya se contaba con la plataforma descargada en el teléfono con anterioridad, es desinstalar la aplicación y volver a instalarla.Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra el Covid-19 en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).