Hace 11 meses Clarín predijo que Argentina no vacunaría mayores sanos en 2021: le erró por 15 millones

Hoy se cumplen 11 meses de una de las tapas de medios en la Argentina más erradas de los últimos tiempos. Se trata de la portada de Clarín del 24 de enero de este año, cuando publicó como nota principal del día que en el país quedarían en 2021 "sin vacunar los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedades"

37.842.682 de personas recibieron la primera dosis (83,40% de la población total) y 32.104.998 completaron el esquema(70,75%), mientras que 2.257.905 personas recibieron dosis adicional y 2.026.531 recibieron dosis de refuerzo. La diferencia entre cuántos tuvieron la primera aplicación y cuántos la segunda se debe sólo a dos factores: haber iniciado recientemente y estar esperando el plazo mínimo para recibir la segunda, o no acercarse al vacunatorio para tener la segunda aplicación por voluntad propia

Para buscar indignar, el multimedios opositor completó la vergonzosa publicación y calculó que se trataba de personas en todo este año. Aseguró que "tienen entre 18 y 60 años, y ninguna enfermedad de base" y justificó su vaticinio en que "los expertos admiten que muy probablemente para ellos no habrá vacunas al menos este año". El único testimonio que recoge el artículo similar a un vaticinio de este tipo es del ex ministro de Salud de Cambiemos, quien señaló que lograr la vacunación del "70% de esa población objetivo, lo que podría servir para alcanzar la inmunidad de rebaño" es "virtualmente imposible llegar en plazos que sean menores a un año. Pese a los cálculos, o deseos, de Clarín, la predicción fracasó y la Argentina tiene, al 24 de diciembre del 2021 en que no aplicaría dosis contra el Covid a mayores de edad sanos, los siguientes números: recibió un total de casi 100 millones de vacunas, distribuyó 90.881.094 dosis en todo el territorio y aplicó más de 74 millones de inyecciones. Esto significa que nadie en la Argentina no tiene esquema completo de vacunación contra el coronavirus (exceptuando aquellos a quienes se los desaconsejó un médico) por falta de dosis, sino por haber iniciado tarde el esquema o bien por no querer ser inmunizado.