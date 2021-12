No habrá atención en las UFU porteñas por un paro convocado por los médicos tras sufrir agresiones

El gremio sacó un comunicado en el que advierten que "ante los hechos de violencia manifestados en las últimas horas en la UFU y ante la falta de respuesta ejecutiva de las autoridades la AMM decidió que se suspendan la atención en las mismas hasta tanto se tomen las medidas de seguridad solicitadas que garanticen un escenario seguro"

"veníamos con 100 o 200 hisopados diarios y ahora tenemos 500 diarios, no podemos llegar a hisopar a tanta gente, había dos médicos y yo para hisopar a 500 personas"

"quedé en la parte de atrás porque me faltaba hisopar a 30 personas cuando apareció una persona de la nada que, tras preguntarme si era el jefe, me da un puñetazo en la nariz"

aseguró que tuvieron "un incremento de testeos de 1600% en 20 días en la Ciudad, ningún sistema de salud puede absorber esta cantidad de pruebas" y dijo que las personas "en todo momento nos filmaban y cuando llegó la policía no podían hacer nada ya que intentaron mediar y también fueron agredidos"

