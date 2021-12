Evalúan cambiar el protocolo de los contactos estrechos de Covid: cuáles serían las modificaciones

la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, adelantó que al igual que países como Sudáfrica que acaba de eliminar restricciones para personas asintomáticas y contactos estrechos, en Argentina se está avaluando avanzar en esa dirección

“Cuando se llega a un punto donde es importante el número de casos, la indicación de la jurisdicción puede ser que un contacto estrecho de un caso positivo con un síntoma, aunque esté vacunado, se considere positivo sin la necesidad de hacer el test”

En línea con la evolución en todo el mundo de cambios de paradigma respecto al avance del Covid-19 y la aparición de la variante Ómicron, con su mayor contagiosidad aún en lugar abiertos y en personas vacunadas pero con un impacto leve en términos de afectación,Vizzotti adelantó que los casos van a seguir incrementándose y que están estudiando si corresponden a la variante Delta o a la Ómicron. Ante este escenario, el Gobierno nacional evalúa nuevas recomendaciones para contactos estrechos de positivos., sostuvo la funcionaria, que mencionó el ejemplo de Sudáfrica, país que anunció una reducción de las medidas de control adoptadas para contener la pandemia de Covid-19: eliminó las pruebas PCR y las cuarentenas para los contactos estrechos asintomáticos de positivos, entre otras cosas.Respecto de lo que están considerando hacer en la Argentina, Vizzotti dijo:Cabe señalarse que el Gobierno nacional considera que en las últimas 24 horas se reportaron otros 7623 contagios de Covid-19, pero que ese incremento del casi 120 % en casos no se traducen en muertes, ya que se registraron 15 en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), ni en internaciones, que en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 820.. De hecho es un criterio que está vigente en la práctica en algunos distritos del país y suele ser habitual para otras enfermedades como dengue o gripes comunes.Como excepción a esta definición, sí deben hisoparse quienes se incluyan en los siguientes grupos: pacientes con criterios clínicos de internación, pacientes con factores de riesgo, gestantes, personal de salud y personal esencial.Vale aclarar que después la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 existe un bajo riesgo de contraer el virus, aunque la persona vacunada puede ser portadora del virus y contagiar a los demás. También baja considerablemente la posibilidad de contraer enfermedad grave con hospitalización.Por eso la ministra remarcó que es fundamental que todos completen el esquema de vacunación para que los casos no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes. “Que se infecten los vacunados no quiere decir que las vacunas no sirven, al contrario. Genera enfermedad leve", destacó, y remarcó que el país tiene "una buena cobertura de vacunación" por lo que la expectativa es que "este brote no se traduzca en una tensión del sistema de salud".