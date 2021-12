Jornada clave en Provincia: se votan Presupuesto, leyes fiscales, ministerios y cambios en reelecciones

El Senado y labonaerenses se encaminan a aprobar hoy ella Ley Impositiva y la reforma de laque propuso el gobernador Axel Kicillof, un debate que parece haber pasado casi a un segundo plano detrás del volumen político que adquirió la pulseada entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos por la modificación de la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares, que será incluido en el temario. Anoche continuaban las negociaciones entre los diferentes actores políticos en busca de cerrar un preacuerdo que garantice el avance de las sesiones en ambas cámaras.A priori, los cálculos indican que en la cámara alta -la sesión está convocada para las 13- los números para la votación estarían acordados; mientras que en Diputados -que sesionaría a las 15- es donde aún se buscaba garantizar los dos tercios necesarios para habilitar el debate.En cuanto al presupuesto, Impositiva y reforma de Ministerios, el oficialismo tendría asegurada la votación favorable merced a un acuerdo con JxC por la ampliación delque pasaría de $12 mil M a cerca de $18 mil M. La administración bonaerense considera, a tono con diversos intendentes del oficialismo pero también del PRO y del radicalismo, que se debe cambiar la norma que limita esos mandatos porque su implementación genera confusión.Es que la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal -en acuerdo con Sergio Massa, que fue uno de los promotores de la norma-, indica en su artículo 7° que “De acuerdo a la norma, los jefes comunales sólo pueden tener una reelección consecutiva. El debate, entonces, gira en torno a que se tomó el mandato 2015 como el primero y el iniciado en 2019 como el segundo, por lo cual no podrían presentarse en 2023.Pero muchos alcaldes afirman que como las leyes no pueden ser retroactivas, es incorrecto que para comenzar a aplicar la medida se considere al mandato iniciado en 2015 porque la ley se votó recién un año después. “Ese tema debe ser subsanado porque el artículo 7° da lugar a confusiones y ya generó muchas presentaciones judiciales”, dicen en las más altas esferas del gobierno bonaerense, y sostienen queLa opción que más fuerza cobra por estas horas es una solución intermedia. Es decir, introducir modificaciones en la Ley para dejar en claro que el primer mandato a considerar es 2019 y, así, los intendentes podrían reelegir una vez más en las próximas elecciones. Hay también una vía intermedia propiciada por el senador Juan Pablo Allan, cercano al jefe comunal platense Julio Garro. Y consiste en modificar el Artículo 3 del decreto reglamentario que, en la actualidad,, dijo en diálogo con Ámbito.El articulado sostiene queEl proyecto apunta a terminar con los saltos que dieron los intendentes en los últimos meses rumbo al Ejecutivo nacional, provincial y también de CABA y que provocaron que, en la actualidad, haya cerca de 20 jefes comunales que podrían volver a presentarse en 2023 si la ley continuase tal cual está.En esa línea, la titular del PRO, Patricia Bullrich, cargó ayer contra Massa, quien ya anticipó que sus legisladores no votarán en contra de la ley.sostuvo. La diputada provincial de Juntos, Alejandra Lordén (UCR) anticipó la postura que llevará al recinto ese sector de Juntos: el radicalismo no acompañará la derogación de la norma sancionada en 2016, sino que brega por modificar la reglamentación “trampa” y el artículo que “legisla para atrás”.