Martín Guzmán explicará a los gobernadores el avance de las negociaciones con el FMI

En el marco de la firma del Consenso Fiscal, el presidente Alberto Fernández citó a los gobernadores a una reunión el 5 de enero para que el ministro de Economía, Martin Guzmán, exponga un informe sobre las negociaciones por el acuerdo con el FMI. El Gobierno se apunta para cerrar un acuerdo en el transcurso del verano y la foto con los mandatarios provinciales mostrará apoyo político a la negociación en la recta final. "Le he pedido a Martín (Guzmán) que haga una presentación a todos los gobernadores explicándole claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuáles son los planteos de la Argentina, cuáles son los problemas que estamos encontrando, porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente, no es un problema (solo) del gobierno, sino de toda la Argentina", expresó Fernández esta tarde. Y agregó: "Cuanto más la transparentemos, mejor va a ser".Al hablar ante los gobernadores, Fernández les envió el mensaje: "Los convoco el 5 de enero a Buenos Aires, para que Martin con detalle, con mucho detalle, les pueda explicar exactamente en qué punto estamos con la discusión con el FMI y que todos estemos al tanto de lo que estamos haciendo". "Es un tema que obviamente una vez que lo resolvamos terminará en el Congreso, para que el Congreso lo apruebe o no, pero a mí me importa mucho que los gobernadores estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, qué es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando", subrayó el Presidente.Diversos analistas sostienen que la fecha tope sería el 22 marzo, cuando vencen 2.873 millones de dólares de la devolución del préstamo conferido por este organismo a la alianza Cambiemos, al que hay que sumar 2.400 millones del Club de Paris, que solo se refinanciarían si hay acuerdo con el Fondo. Para informar cuál es el curso de las negociaciones, Guzmán se reunirá con los mandatarios provinciales. Actualmente, de los 288.000 millones de dólares que dispone el FMI para otorgar en préstamo, la Argentina es el principal deudor, con 44.000 millones, por encima de los otros tres países más comprometidos con el Fondo, como son Egipto, Ucrania, y Pakistán.REVISIÓNEl FMI cerró el año con un informe demoledor que reconoce el fracaso del acuerdo firmado con el gobierno de Mauricio Macri en 2018, aunque deja mucho que desear respecto a la autocrítica de lo hecho por el organismo y la repetición de errores pasados. Más temprano que tarde, el Gobierno se encamina a cerrar un nuevo entendimiento con el Fondo y los escenarios posibles son diversos. El Directorio Ejecutivo del FMI se reunió para discutir la Evaluación Ex-Post (EPE) del Acuerdo Stand-By firmado con Argentina en 2018 y concluyó que el programa fracasó en sus objetivos. El informe de evaluación concluyó que no se cumplió con los objetivos, a pesar de las "importantes modificaciones" de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio.En este contexto, desde el Palacio de Hacienda difundieron cuál sería el perfil de vencimientos si se llega a un programa de facilidades extendidas con el organismo. El Gobierno pretende incluir vencimientos futuros en nuevo préstamo, si las condiciones son beneficiosas para el país. En el caso de que el Gobierno logre un programa de facilidades extendidas, el perfil de vencimientos se distribuiría de forma más heterogénea en los próximos 10 años, con una fuerte concentración entre 2028 y 2032. Sin embargo, para atender posibles futuras dificultades, Guzmán quiere imponer una petición en el acuerdo.En diálogo con la señal de noticias C5N, explicó: "Vamos a incluir una clausula para que, si en el futuro el FMI cuenta con un tipo de préstamo mejor, que se pueda pagar en más años, nos permitan trasladar parte de la deuda argentina a un nuevo programa y poder distribuir estos pagos en el tiempo. Vamos a seguir trabajando con la deuda porque a este lugar nos llevó Juntos por el Cambio, y va a llevarnos mas de una década resolver este problema".