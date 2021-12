Vidal, mute sobre la "Gestapo": escribió sobre la reelección de intendentes pero nada del video

hoy publicó una columna en La Nación para hablar de los posibles cambios en la reelección de intendentes pero no dijo ni una palabra de la existencia de una mesa judicial de su gobierno

es, tal vez, ladel escándalo por la aparición de uny precisó cómo se arman las causas judiciales contra gremialistas. Sin embargo,A Vidal le preocupa en demasía el tema intendentes porque durante su gestión en la provincia de Buenos Aires, exactamente en 2016, se limitó por ley la reelección indefinida, con un máximo de dos mandatos y desde retroactiva al 10 de diciembre del 2015. Esto último implica que alcanzaría para un segundo mandato consecutivo hasta 2023.Hace semanas se empezó a discutir la posibilidad de cambiar esta legislación, un debate impulsado sobre todo por los mandatarios municipales del Frente de Todos, el radicalismo y algunos del PRO, que en dos años deberán dejar sus sillones. Vidal rechaza cualquier cambio, mientras que el otro sector negocia modificaciones."Este no es un debate más. Este es un debate en el que se define si queremos una democracia con alternancia, o no. Con personas que pueden ejercer el poder por más de 20 años, o no. Con auténtica capacidad de elegir frente a aparatos municipales, o no. En una democracia que nos incluya a todos no puede haber espacio para privilegios", sostuvo Vidal en una columna publicada hoy La Nación sobre este tema.También les envió un mensaje en tono apriete a los legisladores provinciales que decidirán qué hacer con la propuesta de cambiar la ley., subrayó. "Yo digo NO. Si realmente escuchamos a la gente, no hay otra respuesta", cerró la ex gobernadora de Buenos Aires.Llamativamente, Vidal dice que busca mantener tal como está la limitación sobre las reelecciones de intendentes por su interés en los problemas de la gente y no de los políticos, pero no opinó con su propia voz sobre presuntas persecuciones a representantes de los trabajadores bajo su gobierno.El primer medio en publicar un contacto con el entorno de Vidal fue NuevaBA , que quiso saber si la exgobernadora bonaerense estaba al tanto de estas reuniones en las que su ministro Villegas hablaba de armar causas y pedía una Gestapo antisindical. Colaboradores de la ex gobernadora le respondieron a ese medio que “desconocían” si sabía o no sobre estos encuentros de sus funcionarios con empresarios de la construcción.Hoy,, insiste el vidalismo, e hipotetiza con que"Sería fantástico que Villegas explique mediáticamente o en la Justicia, porque nadie en su sano juicio dice eso", agregaron sobre las ideas del ministro de crear una Gestapo para perseguir sindicalistas.