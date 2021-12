Según Fernando Iglesias JxC está lleno de "corruptos, infiltrados e idiotas"

está al rojo vivo por el voto de la mayoría de sus legisladores bonaerenses a favor de la reelección de los intendentes, en un acuerdo con un sector del Frente de Todos.Como es habitual, el más duro en sus términos fue. El diputado del ala dura hizo una extraña analogía en la que sugirió que Juntos por el Cambio está lleno dedijo Iglesias en referencia a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos.Luego Iglesias le mandó un mensaje a los intendentes y legisladores de su espacio que votaron la nueva ley.escribió.La nueva ley sobre las reelecciones de los intendentes también fue cuestionada, entre otros, por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. "El peronismo ha logrado que igualemos para abajo", lamentó el ex presidente en referencia al voto de su bloque.En tanto la ex gobernadora calificó comola nueva ley. Vidal se había apuesto al frente del rechazo a los cambios en la norma, pero no pudo sumar voluntades y sufrió una dura derrota política, por lo que en el PRO bonaerense consideran que fue su última incursión en la provincia.