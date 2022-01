¿Cómo funcionaran los servicios públicos durante Año Nuevo?

Los subtes de la Ciudad de Buenos Aires no funcionarán con su cronograma habitual, como así tampoco los hospitales. Hoy no habrá recolección de residuos, ni bancos. En la administración pública nacional hay asueto.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires difundió un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos para este viernes y el próximo sábado, durante la celebración del Año Nuevo.Este 31 de diciembre no habrá recolección de residuos húmedos. El servicio será normal el 1 de enero. La Ciudad de Buenos Aires les pide a los vecinos que no saquen la basura para evitar la acumulación en los contenedores.Sólo funcionarán las guardias. También prestarán servicio el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia. Las sedes del dispositivo DetectAR y centros de testeos con atención específica se mantendrán abiertos.El viernes 31 permanecerán cerrados.En Chacarita, Flores, Recoleta se realizarán inhumaciones en el horario de 7.30 a 14.00 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13.30. El mismo horario aplica para la admisión al ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizaránEl 31 de diciembre todas las líneas de subte operarán de 6 a 21.30, mientras que el Premetro lo hará de 6 a 21. El sábado 1 los subtes funcionarán entre las 8 y las 22, en tanto el Premetro correrá de 6 a 21.Estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde rige la prohibición de estacionar las 24 horas, como rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga. El estacionamiento medido no tendrá vigencia el viernes. Tampoco habrá restricción de ingreso al Centro y Tribunales peatonal.Los usuarios tendrán la opción del Pase feriado ($150, cuatro viajes por día de hasta 60 minutos); o del Pase recreativo viaje único ($70, un viaje en el día de 30 minutos).Los peajes funcionarán del mismo modo que los fines de semana, tomando como hora pico el horario de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro.Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103 mantendrán guardias activas las 24 horas.