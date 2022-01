"Gestapo antisindical": el Concejo Deliberante de La Plata no trató interpelación a Julio Garro

La sesión habìa sido convocada para el pasado viernes en el Concejo Deliberante, pero no logró desarrollarse ya que el bloque de Juntos no acompañó el pedido y los ediles del Frente de Todos se quedaron sin quórum. Esto se debe a que el bloque del FDT suma 10 concejales sobre un total de 24, es decir que no le daban los números para poder sesionar sin el acompañamiento del resto de los concejales de otras bancadas.

Los concejales del FDT apuntaron contra “la mesa judicial que impulsó María Eugenia Vidal en la Provincia” y pidieron la liberación de Pablo “Pata” Medina, dirigente sindical de la Uocra, que actualmente está con prisión domiciliaria en el marco de una causa que se lo investiga y que aún no se realizó el juicio oral.

El Concejo Deliberante de La Plata no pudo realizar la sesión en la que el Frente de Todos tenía previsto tratar un pedido de interpelación al intendente de la capital bonaerense, Julio Garro, quien aparece en un video de 2017 junto a agentes de la AFI, exfuncionarios bonaerenses y empresarios en un supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas.Al respecto, desde el Bloque de Juntos La Plata catalogaron dela actitud de los concejales del FDT y remarcaron que “el intendente Julio Garro mantuvo varios encuentros con empresarios de la construcción y funcionarios del gobierno provincial en un rol netamente institucional., afirmaron los concejales de Juntos.“Durante la reunión que se desarrolló en una oficina pública del gobierno de la provincia, se habló sobre los abusos y atropellos que el sector sindical ejercía contra los empresarios de la construcción que buscaban invertir en la ciudad”, manifestaron y plantearon:En tanto, la concejala que preside el bloque del FDT, Yanina Lamberti, lamentó que se haya caído la sesión por falta de quórum:El intendente Julio Garro forma parte de la denuncia penal que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el armado de un mesa judicial bonaerense, la “Gestapo antisindical”, que planeaba causas contra sindicalistas de la región.