El 61% no está satisfecho con la democracia pero el 85% la considera el mejor sistema posible

El primer dato que surge del sondeo acerca de la democracia no se presenta alentador: el 61% de los argentinos dice no estar satisfecho con la democracia

casi 9 de cada 10, más exactamente el 85% de los consultados, considera a la democracia como "el mejor sistema de vida" posible y a su vez el 70% rechaza la chance de gobiernos autoritarios

Una encuesta de la consultoraabordó una cuestión como la, que parece estar en tela de juicio en parte de occidente e incluso - más cerca - parcialmente en la región no sólo por ciertas prácticas de la política sino también por determinados perfiles de algunas figuras emergentes de la dirigencia.El trabajo fue realizado entre el viernes 17 de diciembre y el martes 21 del mismo mes de 2021 e incluyó una muestra de 2.100 casos. El procedimiento de muestra fue según fracción y radio censal, y se realizó a través de cuestionarios online en todo el país.. Un 33% manifiesta que está "nada satisfecho" mientras que un 22,2% se expresa "poco satisfecho".Una cuestión que surge de la mano de ese dato es qué problemática está a la vista de la ciudadanía en esa negatividad respecto de la democracia. Allí,Sin embargo,Estos datos, como concluye la consultora de Gustavo Córdoba y Paola Zuban, parece mostrar a una "sociedad argentina es democrática y comprometida con las instituciones", a la vez que "adelantada con respecto a su dirigencia"."Es motivo de orgullo, la democracia argentina goza de buena salud, pero la ciudadanía no otorga cheques en blanco; sus principales representantes deberían empezar a prestar atención, es una responsabilidad enorme", sostienen los realizadores del trabajo.El decline en la mirada de los argentinos respecto de su satisfacción con la democracia no es nuevo. Un estudio internacional realizado por el Pew Research Center arrojó a mediados de 2019 que el 63% de los ciudadanos se expresó disconforme. Además, precisó que, sin pandemia y sus consecuencias, entre 2017 y 2018 la insatisfacción respecto de la democracia aumentó de 54% a 63% en la Argentina