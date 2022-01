"San Martín Al Espacio": se lanza el primer mini satélite argentino que dará internet de las cosas

Es el caso del proyecto "San Martín al espacio", el primer satélite miniatura de la Argentina, que saldrá al espacio en 10 días y tendrá la capacidad para brindar internet de las cosas a zonas del país sin conectividad

Pese a la desconfianza de muchos, al descrédito de otros y la incredulidad de unos cuantos actores sociales, incluso políticos, la ciencia y la tecnología nacionales avanza y aportan muchísimo al conocimiento, el desarrollo y la soberanía. Y lo hacen con aportes del sector privado y la contribución del Estado.Se trata de una iniciativa que comenzó como un proyecto escolar, pero luego se convirtió en realidad a partir del empuje del profesory la empresajunto a un grupo de estudiantes recibidos de su clase. Recibieron fondos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación e impulso de la aceleradora de proyectos marplatense - donde se originó todo - Neutrón.Así es oficial que Argentina tendrá su primer picosatélite en el espacio y será pionera en América Latina. El dispositivo MDQubeSAT1 cabe en la palma de la mano: mide 10 centímetros y pesa 500 gramos, y allí alberga la potencia suficiente para brindar IOT (Internet de las cosas) a zonas del país que no cuentan con conectividad.El lanzamiento del "San Martín al espacio" permitirá mejorar la competitividad de sectores estratégicos, como el agropecuario, el minero o el hidrocarburífero, señalan. Actualmente 70% del país está por fuera de zonas donde hay acceso a conexión de internet de las cosas y, por los altos costos que significa instalar una antena en ellas, es casi imposible que puedan acceder al servicio en los próximos años.Innova Space busca, a través del IOT, sensorizar objetos, mejorar la competitividad, prevenir daños, aumentar la eficacia de las tareas y demás.El primer lanzamiento, de la mano de la NASA, tendrá lugar el 13 de enero a las 12 del mediodía hora Argentina, en la Unidad Falcon 9 - Space X, en Cabo Cañaveral, Florida. Así lo comunicó con gran orgullo Cordero en Twitter.“Nace como un proyecto escolar en 2019, antes de la pandemia, con una propuesta que le hice a los alumnos al empezar el ciclo”, le explicó el profesor Cordero al portal Infocielo, antes de precisar que la "idea era irrumpir en las cosas que hacían diariamente porque generalmente no hacían proyectos demasiado grandes, entonces les dije de hacer algo que fuera disruptivo y que lo pudiéramos realizar en la escuela”.Al convocar a estudiantes a sumarse, terminaron levántando su mano seis jóvenes de séptimo año, a quienes se sumaron dos más de grados anteriores.En 2019 obtuvieron el primer premio de Innovación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República Argentina. Luego, los estudiantes coronaron el año viajando a Escocia, donde se realizó el primer congreso de Picosatélites.Al tiempo, Cordero recibió un llamado de Maximiliano González Kunz, el CEO de la aceleradora Neutrón. “¿Quieren llevar su proyecto a la realidad?”, le preguntó. Así, el profesor juntó a algunos de sus ex alumnos y formaron Innova Space.Tras obtener una inversión inicial de Neutrón, en 2020 Innova Space accedió al financiamiento de un ANR (Aporte No Reembolsable) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación por $14.500.000 y allí consiguió ampliar su equipo, incorporando ingenieros técnicos, magisters y doctores para lograr un satélite de excelencia."Planeamos lanzar cien picosatélites en 3 años. A éste le seguirán uno con el nombre de Juana Azurduy y otro con el de Simón Bolívar. El año que viene lanzaremos 6, 16 en 2023 y unos 90 en 2024”, aseguran desde Innova Space.Evidentemente, con todos ellos buscarán crear la “constelación Libertadores de América”, en honor a la Patria y los ideales que soñaban estos próceres, señalan.En el caso de San Martín, para su flyer se basó en el retrato de la obra “San Martín 1818”, hecha por Ramiro Ghigliazza, quien se dedica a recrear sus rostros con realidad digital.“Se llama Libertadores de América porque busca reivindicar el papel de la Argentina y de la América Latina creciente en materia aeroespacial. Esta democratización del acceso al espacio pretende demostrar que cualquiera puede hacerlo y que somos libres de hacerlo”, explicó hace unas semanas Cordero, CEO de Innova Space, también como adelanto de que “cada satélite que se lance va a llevar el nombre de un prócer latinoamericano”.