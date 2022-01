Un comienzo de año con aumentos: ¿Cuáles son los incrementos que se darán en los primeros meses?

Monotributo, la actualización promedio para las obligaciones mensuales de los contribuyentes, y para los topes de facturación de cada categoría, será del 26% y comenzó a regir desde el 1 de enero de 2022

hay que agregar que los prestadores de salud comenzarán a cobrar un copago del 9% del valor de cada prestación a pacientes de empresas de medicina prepaga

En la Ciudad de Buenos Aires también aumentó el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentará un 51% a partir del primer día hábil de 2022

se acordaron aumentos previstos del 9,8% desde el 1° de enero para los prestadores de internet, telefonía fija y televisión por cable o satélite que tengan hasta 100.000 accesos totales

el aumento de las naftas aún no está confirmado y los precios de los combustibles no suben desde mayo de 2021 y a pesar de los rumores de aumentos en diciembre, eso no sucedió

. Sobre este último punto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, manifestó que tratarán "de evitar que este nuevo aumento le llegue a la población" y agregó que están tratando de minimizar el impacto.Por el lado del. A partir de las modificaciones y mejoras excepcionales introducidas al régimen simplificado por el Congreso durante el año pasado, "los nuevos valores debieron calcularse utilizando la variación de la fórmula de movilidad jubilatoria para la segunda mitad de 2021".. Además de la suba en las cuotasA su vez, esta última exclusiva para el tránsito pesado y micros de larga distancia., con un valor para el tránsito liviano en horario pico que pasará de $61 a $88,50 en la autopista Illia, de $148,22 a $215 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y de $41,85 a $61 en el peaje Alberti; al tiempo que el costo del Paseo del Bajo irá de $135,63 a $199,66.Con respecto a los alquileres, el Índice de Contratos de Locación elaborado por el Banco Central, concluyó que, ya que el ICL aumentó de 1 a 1,72.También, es el quinto incremento oficial para el sector en un año desde que se declaró servicio público a las telecomunicaciones y se determinó que los precios serían fijados por el gobierno nacional.. De este modo, desde hoy es más caro registrar un vehículo cero kilómetro o un usado, dependiendo el monto final del modelo de que se trate.Mientras tantocon el objetivo de que el mayor impacto inflacionario se vuelva a concentrar en el primer trimestre del año como ocurrió el año pasado.