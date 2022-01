Todo sobre los autotest Covid-19: cómo se usan, cuánto cuestan y cuándo estarán a la venta

Pese a que coloquialmente se los menciona como “test caseros” u “hogareños”, la manera correcta de llamarlos es test de autoevaluación o autotest. Y el nombre radica en que, precisamente, lo hace el propio paciente.

La(Anmat) aprobó este miércoles el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2, de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, de venta exclusiva en farmacias. Los productos aprobados son Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), y WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing, que son de "orientación diagnóstica" y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes.En estos autotest, cuyos precios van de $1.900 a $2.500, la muestra se realiza "a nivel nasal o bien por saliva" y la muestra se debe tomar. Concretamente, se debe tomar el hisopo de algodón e introducirlo en la fosa nasal hasta el final, mover de izquierda a derecha y repetir el proceso en el otro orificio. Luego hay que colocar el utensilio en la probeta del suero y este líquido en una placa y esperar 15 minutos.Si en el dispositivo se evidencian dos rayas, significa que el resultado es positivo.La diferencia de estos test con los que se utilizan actualmente es que no requieren llegar tan al fondo, basta las fosas nasales, por lo que son hisopos más cortos que las PCR.Tras la decisión de la ANMAT, se requerirá de un lapso de tiempo para que estén disponibles en farmacia para su venta. Se estima que son alrededor de 11.000 las que estarán habilitadas para la venta del producto.De manera oficial también se informó que los test de autoevaluación para la detección de(COVID-19) podrán adquirirse de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados. El precio a pagar dependería de si el comprador se realiza el test en la farmacia o no. Si lo hace en el lugar en el que lo compra, el valor estimado sería el más alto al contar con al ayuda del farmacéutico.