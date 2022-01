Cortes de luz de Edesur: el Gobierno analiza "todas" las medidas sin descartar quita de concesión

Gabriela Cerruti, la portavoz de la gestión de Alberto Fernández, advirtió que el Poder Ejecutivo estudia "todas" las medidas a disposición para que la empresa mejore su servicio y deje de hacer sufrir miles y miles de cortes de luz y en ese punto no descartó al quita de la concesión

Se trata de una historia de nunca acabar, parece, pero cada vez que, al menos, un Gobierno abre la posibilidad de la sanción contra, de mínima se renueva la expectativa de que por fin algo cambie. Es que"Es un tema delicado pero el Gobierno estudia todas las maneras de controlar a las empresas que tienen las concesiones y no cumplen, y Edesur no está cumpliendo con el servicio. En principio esperamos que haga las inversiones que tiene que hacer por los aumentos tarifarios", dijo la funcionaria en una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada.Respecto de la fake news de medios opositores que tildaron, valga la redundacia, de fake news a las sanciones que se conocieron recientemente, Cerruti aclaró que el ENRE "está aplicando multas que no se habían hecho en su momento", al tiempo que añadió que la entidad "también fue desguazada y puesta al servicio de las empresas" bajo la gestión del anterior gobierno.Luego, la ex diputada nacional también recordó que el gobierno de Juntos por el Cambio que tuvo al frente a Mauricio Macri aumentó “en un 3.000 por ciento las tarifas" pero que sin embargo "no se ve ese nivel de inversión en la infraestructura de las empresas”, y le pidió a los usuarios que “denuncian los cortes en el servicio eléctrico al ENRE"."Seguir pidiendo aumento de tarifas no es la solución, la solución es que cumplan aquello a lo que se comprometieron, que no es lo que está haciendo Edesur", cuestionó.En ese mismo sentido, cuestionó a la firma por las excusas que utiliza: "En el verano porque hace calor, en el invierno porque hace frío. La verdad es que Edesur no está cumpliendo con lo que la concesión le obliga a hacer"."Lo que esperamos es que Edesur haga las inversiones que tiene que hacer por los aumentos tarifarios que recibió en su momento y eso no se ve reflejado en las inversiones que hizo", enfatizó.En varias zonas de la Capital Federal y del conurbano bonaerense aún continúan los cortes de luz desde hace días, lo que ha motivado protestas de los usuarios en contra de las empresas distribuidoras.En este marco, Cerruti pidió "a todos los usuarios que denuncien en el ENRE el corte y cuando se recupera".