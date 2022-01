Chaco es la primera provincia que obliga a tener esquema de vacunación completo para ingresar

El gobierno de Chaco impuso nuevas medidas -dispuestas por el decreto 2022- ante la emergencia sanitaria y la abrupta suba de casos de Covid-19. En paralelo, el Ministerio de Salud Pública incrementó las postas de vacunación y testeos móviles y aleatorios para fortalecer el plan de inmunización y acercar las pruebas de detección del virus a la población. Para el ingreso a la provincia seguirá siendo necesario contar con el pase sanitario que se gestiona a través de la plataforma web Tu Gobierno Digital. A partir de hoy, en tanto, toda persona mayor de 18 años que pretenda ingresar al territorio provincial deberá contar con PCR RT negativo realizado con 24 a 72 horas del ingreso; o con un test rápido negativo 24 horas antes.Las personas con esquema de vacunación incompleto o no vacunados deberán aislarse en un domicilio particular y realizar el testeo correspondiente entre el tercer y el quinto día luego de haber ingresado a la provincia. Quedan exceptuados quienes acrediten el acceso por tratamientos médicos o turnos médicos, personas afectadas al servicio de salud, fuerzas de seguridad, personas en tránsito, incluso quienes brindan servicios de transporte, construcción, industria maderera, forestales, producción primaria y logística.Además, quienes trabajen en ciudades vecinas distantes no más de 100 kilómetros o aquellos que deban realizar trámites esenciales o que permanezcan fuera de la provincia menos de 72 horas.CONTROLESEl Ministerio de Seguridad y Justicia, en forma coordinada con las fuerzas de seguridad provinciales, nacionales y municipales, determinará los procedimientos para maximizar los controles en las localidades, controles interjurisdiccionales en los puestos limítrofes y en la frontera con la República del Paraguay en cuanto a ingreso y egreso de personas y a la circulación interna. Además, se controlará el uso del Pase Sanitario o Pasaporte Chaco, mediante la implementación de postas de control policial, intervención de inspectores municipales que garanticen la realización de actividades con reducción del riesgo epidemiológico.RECORD DIARIO EN LA PROVINCIAEl Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer que se registraron 1.676 nuevos casos (récord absoluto) detectados de coronavirus Covid-19 en el Chaco, que suma un total de 107.467 contagios acumulados, de los cuales alrededor de 4.600 permanecen activos. Salud Pública, en tanto, detalló que en las últimas 24 horas no se produjeron fallecimientos vinculados a pacientes con diagnóstico positivo para coronavirus, por lo que el conteo de muertes se mantuvo en 2.309. El Gobierno reportó además que hay 38 personas que permanecen internadas por complicaciones con el virus, 9 de ellas en estado crítico.En tanto que la tasa de ocupación en el sector de Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) es del 4,5% (público) y 0% (privado), lo que hace un total del 3,6% de uso; y la tasa de ocupación de las unidades de terapia intensiva de camas Covid llega al 8,9% en el subsector público y al 0% en el privado, totalizando 6,9% de la capacidad instalada. Desde el inicio de la pandemia fueron analizadas 522.508 muestras de las cuales 393.504 fueron descartadas; mientras que en las últimas 24 horas se realizaron 3.658 análisis, lo que arroja una positividad del 45,8%.