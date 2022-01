"Lo primero que hay que hacer con Edesur es estatizarla", dijo Bassano, presidente de ADDUC

La problemática del suministro eléctrico sigue dando que hablar. El titular de la Asociación de Defensa de Derechos de los Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, consideró que “es un tema muy dramático tanto para Edesur como para Edenor”. “Son dueños también de varias distribuidoras de energía en la provincia de Buenos Aires, lo que hace que exista un monopolio en todo esto. Hay una molestia muy seria. De hecho, en la Costa también cada dos por tres ser corta la luz”, dijo, en diálogo con Política Argentina.

Se quejó del sistema tripartito de generadora, transportadora y distribuidora que “ha llevado a que exista un monopolio privado. Los dueños de Edesur son en parte accionistas de Edenor, Central Costanera, Edelap y hasta están Caputo y Macri cruzados”.

, señaló.A su entender, “Edesur está totalmente destruida”. “Cada empresa tiene su problema y la privatización llevó al desfinanciamiento total de todas las empresas eléctricas. No hay ninguna que tenga algo que le mejore la calidad de servicio al usuario si no es cobrándole. Entonces, lo primero que hay que hacer con Edesur es estatizarla”, sostuvo al tiempo que remarcó que “no saber cuál es la situación de todas las zonas porque no se puede cambiar de collar si el perro no sirve más”.Y enfatizó:Y apuntó contra el mejor amigo de Macri: “Caputo tiene responsabilidad directa por el capital invertido. Políticamente hay una responsabilidad de todos porque esto fue convalidado en 2016”.En definitiva, para Bassano,concluyó.