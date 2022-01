El Presupuesto prorrogado para 2022 tiene $627.000 millones menos que el de 2021

El Presupuesto prorrogado para 2022 dispone de $627.024 millones menos de recursos corrientes que el de 2021, debido a una serie de ajustes por ingresos extraordinarios y a modificaciones que se aplicaron luego del decreto que dispuso lla continuidad de la ley de leyes del año pasado tras el bloqueo de Juntos por el Cambio en el Congreso

Según el análisis de la, para el presente ejercicio se dispone de. Esto implica unaAl no haberse sancionado el proyecto de presupuesto previsto por el Poder Ejecutivo, hubo que prorrograr el de 1021, pero la diferencia entre los dos períodos obedece a que el año pasado hubo dos ingresos que no están para este 2022.Los cambios tuvieron como consecuencia modificaciones en el resultado fiscal proyectado: el déficit primario (sin el cómputo de los servicios de deuda) aumenta en $402.136 millones el vigente al 23 de diciembre del año pasado, en tanto el incremento del déficit financiero es levemente superior, de $402.567 millones.Las adecuaciones también tuvieron que aplicarse en el caso de los gastos, en particular los créditos por $19.532 millones correspondientes al Ministerio del Interior el año pasado para la atención de erogaciones propias del desarrollo del proceso electoral.De todos modos, es una práctica habitual de todos los gobiernos aplicar en el curso del año nuevas modificaciones al Presupuesto, ya sea mediante Decretos de Necesidad y Urgencia o a través de decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete.El Poder Ejecutivo debió recurrir a la prórroga por decreto del Presupuesto luego de que la oposición resolviera votar en contra del proyecto oficial en la sesión de la Cámara de Diputados del 17 de diciembre, sin que quedara margen de tiempo para el debate de una eventual nueva iniciativa.