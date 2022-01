Vidal culpó al Gobierno por los cortes de luz, pero Edenor y Edesur disminuyeron inversiones con JXC

Cabe recordar que Nicolas Caputo, uno de los mejores amigos de Mauricio Macri es accionista de la empresa Edesur. Es dueño de SADESA, uno de los principales controladores de la empresa mencionada.

(R) “Cuando no se fomenta la inversión y se pretende barrer los problemas debajo de la alfombra, pasan estas cosas. Hoy estamos, otra vez, frente a cortes de luz que se hacen cada vez más frecuentes y duran más tiempo”, dijo la ex mandataria a través de Twitter.Para la ex gobernadora bonaerense, hoy diputada nacional por CABA: “Estamos viviendo las consecuencias de los parches y de la improvisación del kirchnerismo que al final lo terminamos pagando todos los argentinos”.(R)No obstante,De acuerdo a Chequeado, la inversión promedio anual de Edenor pasó de $ 2.100 millones en el período 2014-2015 a $ 3.400 millones en 2016-2017, y en el caso de Edesur esos montos subieron de $ 2.600 millones a 3.500 millones. Si consideramos la inflación, Edenor invirtió menos en términos reales en 2017 vs. 2015 y Edesur invirtió en 2017 menos que en 2014 y 2015.