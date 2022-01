De pandemia a endemia: qué implica que el coronavirus evolucione de esta manera

Significa que el virus seguirá circulando por la población de manera continua.Desde mediados de los años 70’s hay brotes ocasionales del ébola, pero siempre se han conseguido contener y ese patógeno no circula continuamente entre poblaciones humanas (aunque sí se queda circulando en sus reservorios animales).Lo mismo ha ocurrido con las dos grandes epidemias de coronavirus que hemos sufrido durante las últimas décadas.El coronavirus que causa el MERS también ha provocado brotes acotados que han acabado con 800 vidas desde 2012, pero el virus no circula de manera continua entre los seres humanos (aunque sí lo hace entre los camellos).Ahora bien, el motivo de porqué hemos podido controlar otros coronavirus y no este, es que el virus que causa la covid ha resultado ser mucho más contagioso que los coronavirus que causan el SARS y el MERS.Siempre habrá alguien contagiando que, sin saberlo, contagie a otros.Actualmente se conocen cuatr coronavirus que circulan de manera endémica en las poblaciones humanas. Esos virus se llaman. Todos nosotros nos hemos contagiado alguna vez con esos virus. Causan infecciones muy leves, la mayoría de las veces imperceptibles. Incluso esos cuatro coronavirus podrían servirnos quizás como guía sobre un posible futuro del SARS-CoV-2 como virus endémico. Los científicos que han medido los anticuerpos de largo plazo (llamados IgG) y los de corto plazo (llamados IgM), frente a los cuatro coronavirus endémicos encuentran la siguiente distribución:Esto significa que, de media, la primera infección que tenemos por estos virus se produce antes de los 5 años de edad y prácticamente toda la población se ha infectado antes de los 15 años. Una vez nos hemos infectado de niños, la presencia de anticuerpos IgG se mantiene durante toda la vida.Entonces, supongamos que el virus que provoca la covid sigue el patrón de los otros cuatro coronavirus endémicos que ya existen. En ese caso, una vez pasada la pandemia inicial, el virus se instalaría en lo que se llama un 'estado estacionario'.Y aquí viene la buena noticia: la mortalidad del coronavirus de la COVID es muy baja entre los humanos jóvenes, a diferencia del coronavirus del MERS. En el siguiente gráfico se ve cuál es la probabilidad de fallecer por una infección con diferentes coronavirus según la edad: