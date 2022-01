Lanzan "San Martín al espacio", primer mini satélite argentino: cómo ver el despegue

proyecto "San Martín al espacio", el primer satélite miniatura de la Argentina, que hoy despega al espacio y tendrá la capacidad para brindar internet de las cosas a zonas del país sin conectividad

Pese a la desconfianza de muchos, la ciencia y la tecnología nacionales avanza y aporta muchísimo al conocimiento, el desarrollo y la soberanía. Y lo hacen con aportes del sector privado y la contribución del Estado. Es el caso delEldel primer satélite miniatura de origen argentino, llamado "General San Martín", que específicamente brindará acceso a Internet de las cosas a productores agrícolas de zonas rurales de todo el país."La iniciativa plantea la fabricación de los satélites más pequeños que se hayan construido en Sudamérica, con el objetivo de crear una constelación de comunicación a Internet que brinde cobertura total en toda la región, y estimule el incremento en la producción agropecuaria en los diferentes países", explicó Presidencia.Se detalló que "los satélites PocketQube tienen un peso de 1 kilogramo y medidas aproximadas de 50mm x 50mm x 150mm, y tienen entre otros objetivos potenciar la productividad del país, colaborar a la tecnificación de procesos, brindar información en línea y de forma remota sobre el estado de cultivos y ganado, y colaborar a reducir los costos en el lanzamiento de satélites".Para el desarrollo del picosatélite, que forma parte de un proyecto de la empresa marplatense InnovaSpace, "el Ministerio de Desarrollo Productivo destinó casi 50 millones de pesos, además de facilitar la generación de un nicho de negocio incipiente para el país", añadió la Casa Rosada en un comunicado.El proyecto fue diseñado "para que sea exportable y aportar al proceso de sustitución de importaciones de equipos y servicios", y "al ser de menor porte que otros permite reducir los costos de desarrollo y lanzamiento de este tipo de aparatos", detalló.El lanzamiento, según trascendió, se podrá seguir a partir de las 12 de este jueves en el canal de YouTube Innova Space-Satellite Technology “Nace como un proyecto escolar en 2019, antes de la pandemia, con una propuesta que le hice a los alumnos al empezar el ciclo”, le explicó el profesor Cordero al portal Infocielo, antes de precisar que la "idea era irrumpir en las cosas que hacían diariamente porque generalmente no hacían proyectos demasiado grandes, entonces les dije de hacer algo que fuera disruptivo y que lo pudiéramos realizar en la escuela”.Al convocar a estudiantes a sumarse, terminaron levántando su mano seis jóvenes de séptimo año, a quienes se sumaron dos más de grados anteriores.En 2019 obtuvieron el primer premio de Innovación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República Argentina. Luego, los estudiantes coronaron el año viajando a Escocia, donde se realizó el primer congreso de Picosatélites.Al tiempo, Cordero recibió un llamado de Maximiliano González Kunz, el CEO de la aceleradora Neutrón. “¿Quieren llevar su proyecto a la realidad?”, le preguntó. Así, el profesor juntó a algunos de sus ex alumnos y formaron Innova Space.Tras obtener una inversión inicial de Neutrón, en 2020 Innova Space accedió al financiamiento de un ANR (Aporte No Reembolsable) del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación por $14.500.000 y allí consiguió ampliar su equipo, incorporando ingenieros técnicos, magisters y doctores para lograr un satélite de excelencia."Planeamos lanzar cien picosatélites en 3 años. A éste le seguirán uno con el nombre de Juana Azurduy y otro con el de Simón Bolívar. El año que viene lanzaremos 6, 16 en 2023 y unos 90 en 2024”, aseguran desde Innova Space.Evidentemente, con todos ellos buscarán crear la “constelación Libertadores de América”, en honor a la Patria y los ideales que soñaban estos próceres, señalan.En el caso de San Martín, para su flyer se basó en el retrato de la obra “San Martín 1818”, hecha por Ramiro Ghigliazza, quien se dedica a recrear sus rostros con realidad digital., explicó hace unas semanas Cordero, CEO de Innova Space, también como adelanto de que “cada satélite que se lance va a llevar el nombre de un prócer latinoamericano”.