Para Dalbón, "Vidal se fue a vivir a Campo de Mayo para que Macri no la espíe"

En diálogo con Política Argentina, el abogado Gregoria Dalbón sostuvo que “Vidal se fue a vivir a Campo de Mayo, no por el narcotráfico, sino para que no la espíen”. Apuntó contra Mauricio Macri y Conte Grand, entre otros. Insistió en la necesidad de que el poder Legislativo avance en el mejoramiento de los mecanismos judiciales.

La suerte de Macri y Vidal va a depender si los jueces van a ser honestos y probos. O si van a ser corruptos y serviles al macrismo.

Para mi Vidal se fue a vivir a Campo de Mayo, no por el narcotráfico, sino para que no la espíen a ella. Sin lugar a dudas. De Vidal y de Bullrich no hemos encontrado nada.

Cristina me enseñó algo clave: “Vos escúchalos, lo que ellos dicen es para ellos, no para nosotros”. Los que buscan la impunidad son ellos. Creían que se iban a quedar ocho años, pero se quedaron con los dedos marcados. Dejaron los dedos marcados en las computadoras de la AFI, en las causas penales que le hicieron a Cristina, en las causas penales que les hicieron a empresarios, en el hombre de los Cuadernos, en el fiscal Stornelli, en el finado Bonadio y su derecho procesal creativo. Eso se naturalizó en la sociedad y lamentablemente parte de la sociedad cree que la impunidad está siendo buscada por el kirchnerismo cuando éste ha sigo juzgado en indagatoria, ocho Cristina, por ejemplo.

Tenemos tres procuradores: Mahiques en CABA que es Angelici puro, Casal que es Macri Conte Grand en Provincia que es Vidal. Con tres procuradores de esta naturaleza difícilmente haya Justicia en Argentina.

Me gustaría que haya un poco más de acción dentro del Poder Judicial, sin cometer ningún avance sobre este, pero si denunciándolo mucho más fuerte que ahora pidiendo destitución y haciendo funcionar el Consejo de la Magistratura, donde no se destituyó a ningún juez.

La AFI como grupo de tareas. No para defensa de la Argentina ni para investigaciones por orden judicial, sino una AFI prácticamente de Macri y Vidal al servicio de la comunicación de situaciones que nada tienen que ver con la inteligencia. Utilizaron los medios del Estado para el armado de causas de sectores opositores. Ya sea Cristina Fernández de Kirchner como opositora principal a la que quisieron proscribir y encarcelar, como así también destituciones de jueces, como el de Arias; aprietes como del Carzoglio; y determinadas circunstancias que se ven plasmadas en esa mesa donde Vidal reconoce, y esto es una auto incriminación, reconociendo el delito.Dependerá de los jueces y fiscales que toquen. Esto no depende de la prueba, la prueba está a la vista.Hay una parte del PRO que está más comprometida con esta situación. Salvo Patricia Bullrich fueron espiados casi todos. Se me ocurre pensar, sin acusar, que definitivamente que el PRO no solamente vino a gobernar sino a ser parte del Lawfare y de enjuiciar a gente inocente, además de fundir al país. El PRO espió a propios.Vidal dice que filmaron la reunión ilegalmente pero que la reunión era de trabajo. Reconoce esto como una habitualidad. Por algo se fue a vivir al batallón, no por medio al narcotráfico sino por algo que la lastime a ella.Conte Grand es participe necesario de todas las causas armadas en la provincia de Buenos Aires. Si bien fue elegido en forma democrática, con la democracia también tenemos que prescindir de sus servicios. Este hombre está enquistado hoy tratando de ver de que manera busca su jubilación porque sabe bien que será muy difícil evitar su destitución.Quizá va a tardar seis meses o un año y medio, pero si el hombre no renuncia va a terminar destituido. Sin la vena de Conte Grand ningún fiscal se hubiera manejado en la forma en que se manejó en causas que han sido importantes, sino pensemos lo que pasó en Dolores con la causa Ara San Juan. La mano de Conte Grand es la mano negra.Si, lo mismo hacen con Casal o con las leyes que creen que pueden llegar a perjudicarles la impunidad. Cuando ellos hablan que el kirchnerismo intenta la impunidad de Cristina, que es algo que se ve en los medios hegemónicos y en la boca de esta gente, están hablando de ellos mismos.No hay ninguna causa contra ellos que avance. Todo termina en Comodoro Py. La terminal de Comodoro Py es la casa de Macri. Él podría vivir tranquilamente ahí ya que le gusta vivir cerca del rio. En Comodoro Py por ahí se puede hacer un piso con vista al rio y como es un hombre que le gusta la comodidad ahí la tiene, porque son todos amigos suyos.Ahí están el tano Angelici y “Pepín” Rodríguez Simón, quien hace más de un año que se fue de Argentina y todavía no hay una decisión política del gobierno de Alberto Fernández es trasladarlo ante la jueza Servini de Cubria, para que ejerza su legitimo acto de defensa. ¿Qué tanto sabe Rodríguez Simón para que lo mantengan en el extranjero y no haya una posibilidad de retorno?Ese hombre que evidenció un poder tan grande, que le recomendó dos jueces a Macri para que ponga en la Corte Suprema, hoy está prófugo en Uruguay y nadie dice nada. Todo pasa y seguimos mirando.Si un tipo es capaz de escaparse a un país vecino con el que tenemos un tratado de extradición y no somos capaces de traerlo, estamos mal. Angelici manejó la primera B, la primera instancia de los federales; Pepín manejó la Primera A y la Champion League de la Justicia.Me gustaría tipos probos. Mahiques es un tipo sin experiencia. Lo nombraron porque se va a jugar al póker con Angelici.Podríamos rendir muchísimo más, pero tenemos un presidente demócrata, y me parece bien, que no quiere interferir en el Poder Judicial porque son poderes independientes, pero si nos sentamos a esperar la propia depuración de la Justicia solo nos vamos a encontrar con que van a esperar el día de su jubilación para irse a cobrar entre 300 y 700 mil pesos por mes.No digo que le falte decisión a Alberto. Él tiene la decisión de ser un demócrata, pero hay funcionarios que tienen que ejercer sus funciones no tan dulcemente. Hay diálogos que ya no se pueden porque es cómo dialogar con una pared. Y si no hay contestación no hay diálogo, y cuando no hay contestación tiene que haber acción.A Soria lo veo bien en su papel. Es un tándem con Menna. En materia de Justicia son los mejores funcionarios que tenemos. Esto no pasa por el Ministerio, esto pasa por diputados y senadores que tienen que movilizar todo lo necesario para que las personas que deshonran la Justicia sean destituidas.