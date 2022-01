La Corte Suprema rechazó abrir la feria judicial para tratar planteos contra el pase sanitario

El rechazo quedó en manos del propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien se quedó al frente del tribunal durante la primera quincena del receso veraniego y quien consideró que las objeciones al pase sanitario no encuadraban en los planteos que "no admiten demora".

La Corte Suprema de Justicia rechazó habilitar la feria judicial para tratar varios planteos contra la aplicación del "pase sanitario", que el Gobierno estableció desde el inicio de 2022 para combatir la propagación del coronavirus.Al respecto, la Corte se amparó el artículo 4° del Reglamento para la Justicia Nacional, que establece que en enero y en Semana SantaEl pase sanitario exige contar con el certificado de vacunación completo para asistir a distintos eventos sociales y lugares recreativos, con pequeñas diferencias en cada provincia, y se está cumpliendo con normalidad en medio de una temporada con record de turistas movilizados en todo el territorio nacional en medio de la tercera ola porducida por la variante Ómicron.La excandidata a diputada nacional e integrante de la agrupación Republicanos Unidos, lederada por el exministro de Economía Ricardo López Murphy, Sandra Pitta, fue una de las que presentó un hábeas corpus para que se suspendiera el "pase sanitario".En su presentación, Pitta consideró que el motivo de establecer la medida fue la "deficiente" campaña de vacunación nacional, a pesar de que la Argentina ya superó el 73 por ciento de la población inoculada con dos dosis.El expresidente Mauricio Macri también se sumó a las críticas contra la medida de cuidado sanitario. "Son cosas muy difíciles de implementar. ¿Quién y cómo se administra? Son cosas que se plantean para mundos ideales, pero que usan los autoritarios para atacar libertades", señaló.El juez en lo Civil y Comercial N° 12 de Corrientes, Pablo Teller Reyes, rechazó un pedido de amparo promovido por los padres de dos niñas, de 11 y 15 años, que no se encuentran vacunadas."A casi dos años de la pandemia de Covid-19, a medida que avanza la aplicación de las distintas vacunas en todo el mundo, se vienen reduciendo de manera significativa las muertes y las internaciones (...) La exigencia del pase sanitario no aparece como irracional en este contexto", sostuvo el juez.De esta manera, el juez consideró "manifiestamente improcedente" la acción de amparo, que atacaba dos normas locales que sostienen la vigencia del pase sanitario. Se trata del Decreto Provincial Nº 157/21 y una ordenanza municipal de adhesión, que exigen el pase sanitario para ingresar a actividades, eventos y sitios de concurrencia pública.Los padres de las niñas indicaron que esas medidas resultaban inconstitucionales por violar los artículos 14 y 19 de la Carta Magna, puesto que no hay norma legal alguna que imponga la vacunación obligatoria contra el coronavirus.Teller Reyes, en sus fundamentos, sostuvo que ninguna de las normas que respaldan el pase sanitario impide que la familia circule por todo el país, no representan violación alguna ni al principio de reserva (Artículo 19) ni al derecho a transitar libremente (Artículo 14).En tanto, la semana pasada, el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata rechazó un planteo similar, que sostenía que el pase sanitario atentaba contra "la libertad"."No se evidencia objetivamente una situación cierta e inminente derivada de un accionar ilegítimo o arbitrario que amenace la libertad personal de la presentante ni de la comunidad", puntualizó el titular del juzgado, Agustín Crispo.