Milagro Sala criticó a Morales: "La 'Gestapo' de la persecución sigue vigente en Jujuy"

"la 'Gestapo' de la persecución sigue vigente en Jujuy"

"Pepín Rodríguez está libre y nosotros seguimos presos, siento que hay una injusticia muy grande" y acotó que "en Jujuy no es que la persecución es únicamente con los presos políticos, sino que es con nuestras familias"

la deuda con el FMI, "siento que no hay que pagarla porque ningún argentino participó cuando recibieron esa plata para que Macri gane un segundo Gobierno"

La líder de la Tupac Amaru,y resaltó queEn este sentido advirtió que, comentó "que por esa persecución política y odio racial que tienen hacia nosotros hay 9 compañeros que aún no recuperaron su libertad" y advirtió que el mandatario provincial "sigue manejando la Justicia", en diálogo con la AM750.Milagro también alertó, "comienza a hablar de mi o de otro dirigente de la oposición es porque quiere entretener al jujeño y por detrás tiene grandes negocios que él sigue haciendo mientras empobrece a la provincia" y subrayó queA su vez expresó que "no se puede permitir que esto siga así y que nadie haga nada", se comparó con los procesados por la gestión de Macri,. "Están destruyendo e anímicamente a muchos compañeros que están perdiendo la familia, por eso esa bronca, por esa persecución política, por ese odio social que tienen contra nosotros", planteó., "me reía porque dijo que la Justicia tenía que ser independiente y estaba en contra de la marcha contra la Corte Suprema, cuando dice eso, la verdad que me largué una carcajada y decía por mi dentro no puede ser tan hipócrita si es el que en Jujuy maneja la Justicia".Para cerrar, Milagro hizo alusión ay remarcó que es parte de un proceso, "Estados Unidos viene por el petróleo, por las tierras, por el litio, por el agua, nos endeudan y nos hacen sentir que somos los incultos". "Si las Madres de Plaza de Mayo nos dieron el ejemplo y siguen luchando, ¿cómo no vamos a resistir?", concluyó.