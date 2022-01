Por el Covid, la UE eliminó a Argentina de la lista sin restricciones y sólo le quedan 14 países en esa condición

el Consejo de la Unión Europea recomendó el lunes reintroducir restricciones de viaje con Argentina, Australia y Canadá

Como consecuencia del aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas,, según se informó el organismo en un comunicado.En términos estrictos, lo que hizo la Unión Europea (UE) es remover a la Argentina y los mencionados países de la lista de naciones desde las que se podía viajar al viejo continente sin restricciones.Ahora“El Consejo de la UE, tras revisar las recomendaciones para el levantamiento de las restricciones de viaje por la situación con el coronavirus, actualizó la lista de terceros países con los que se recomienda eliminar las restricciones de viaje. En particular, Argentina, Australia y Canadá quedaron excluidos de esta lista", dice el documento.En el mismo sentido, explica: "Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuran en el Anexo I están sujetos a restricciones de viaje temporales. Esto es sin perjuicio de la posibilidad de que los estados miembros levanten la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE para viajeros con todas las vacunas".La Argentina había ingresado a la nómina de países seguros el 29 de octubre. Sin embargo, el Consejo revisa todas las semanas la situación epidemiológica y la respuesta general al COVID-19, así como la confiabilidad de la información y las fuentes de datos disponibles en cada país.La medida dispuesta hoy, que es revisada en forma continua,