Larreta sobre la "Gestapo": "A Medina lo persiguió Vidal, fue preso en su gobierno"

"No sé por qué alguien puede filmar un video así de una reunión", manifestó y agrergó, "no sé quién fue, eso lo tiene que investigar la Justicia, sí sé que Macri no tiene nada que ver con esto"

declaró con palabras desafortunadas que "a Medina lo persiguió María Eugenia Vidal, fue preso en su gobierno". "Lo persiguió en el sentido de que impulsó las denuncias", intentó aclarar

defendió al ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sebastián De Estéfano, que actualmente dirige la empresa estatal SBASE (Subterráneos de Buenos Aires), quien aparece en el video del caso “Gestapo” y es considerado uno de los agentes de la AFI que intervino

El dirigente de Juntos por el Cambio,-al que se plegaron organizaciones sindicales, sociales y políticas- por el video en el que se los ve a exfuncionarios de Vidal, exagentes de inteligencia -entre ellos un funcionario actual del Gobierno de la Ciudad- y empresarios coordinando acciones judiciales contra dirigentes gremiales.En este sentido separó al expresidente Macri, "no veo ni vi jamás en él una vocación de espiar, jamás" y resaltó, "no creo que él tenga nada que ver con eso, sí tenemos en la Argentina un problema con el servicio de inteligencia desde hace décadas".. "El fallo de la Justicia no tiene nada que ver con la investigación de esos empresarios de la construcción", aseguró yConsultado sobre la demora en la respuesta de la actual diputada por la Ciudad expresó,e insistió, "estamos hablando del 'Pata' Medina, que la Justicia dijo que era un delincuente". "La pelea de Vidal era contra Medina, Marcelo Balcedo y otros extorsionadores,", planteó el Jefe de Gobierno porteño.Larreta también, "de lo que salió públicamente -el video-, no se desprende que haya cometido ningún delito, está en una reunión", respondió.