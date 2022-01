Tetaz reconoció que JXC "está muy a la defensiva" y que la UCR "no está preparada para gobernar

ahora afirmó que Juntos por el Cambio, dentro de la "oposición en general, está "muy a la defensiva" y que la UCR en particular "no está preparada para gobernar”

La autocrítica en Juntos por el Cambio en general y en sus socios interiores en particular no es moneda corriente. No obstante, algunos de sus dirigentes, algunos más flamantes que otros, de vez en cuando se permiten abrir la boca a la salida de críticas internas, aunque luego entran en más internas aún cuando los "sicarios digitales" -término acuñado por- les saltan a la yugular como consecuencia.Parece ser el caso de, el diputado nacional de origen radical que integra la coalición opositora. Es que, reconoció en una entrevista que concedió a Letra P.Según el economista, la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019 se construyó "con un radicalismo muy débil" y que "toda la gestión fue del PRO porque el radicalismo no era competitivo electoralmente", por lo cual "eso se materializó en el resultado de la PASO"."De hecho, se llega al 2019 sin un candidato del radicalismo. Ahora cambió. Juntos por el Cambio hoy no es Cambiemos, es una versión más amplia y los partidos políticos están más fuertes.", agregó, en un concepto que lejos de pasar desapercibidoSobre el gobernador de Jujuy, Tetaz intentó bajar el tono al distanciamiento que aquel parece haberle puesto al PRO línea "halcones" y aclaró que, peroSobre la situación económica y la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ex panelista de Jorge Lanata afirmó que el expresidente Mauricio Macri "tuvo responsabilidad", pero que "recibió el gobierno en una situación difícil y eligió un camino de la gradualidad"."Cambiemos asumió con cierta culpa de clase. Macri se pasó la campaña diciendo que no iba a ajustar, había miedo de discutir algunas políticas. Hubo temor a la experiencia de (Ricardo) López Murphy y al rodrigazo. Esos dos fantasmas condicionaron la gestión de Macri. El ritmo de las reformas no fue el adecuado", concluyó.Tetaz volvió a sostener sus antiguos lauros hacia el ministro de Economía, Martín Guzmán, y argumentó que eso se debe a que sabe "cómo piensa"., concluyó el diputado. Habrá que ver si el ministro coincide con la idea de él que tiene Tetaz.