Juez disparó contra Macri y Vidal: No necesitas una Gestapo para perseguir delincuentes

"Si necesitás una Gestapo para perseguir delincuentes, estamos jodidos. Necesitás justicia independiente, no de los servicios de inteligencia. Me parece una locura. Que vayan a dar explicaciones", recaló el senador nacional y ex intendente de Córdoba, Luis Juez.

El dirigente cordobés se mostró crítico con Cambiemos, no solo en materia judicial y por los servicios de inteligencia, sino también por lo económico. “Macri, en materia económica, fue un espanto, tomó decisiones horribles, estamos de acuerdo, pero ahora tenemos un paciente en el quirófano y estamos discutiendo. Lo tenés que operar porque el paciente se te muere”, recalcó.De cara al 2023, también descartó una posible alianza entre el jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti."No hay ninguna posibilidad de la alianza Larreta - Schiaretti. Los dirigentes como Macri, Larreta, Bullrich tienen claro que en Córdoba va a haber un cambio de ciclo", advirtió.