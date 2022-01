Verano de Larreta: foto con "Toto" Caputo, posible encuentro con Macri y mesa política 2023

Horacio Rodríguez Larreta disfruta días vacacionales en el sur, se reúne con referentes de la economía de Cambiemos 2016-2019, programa un encuentro de paz con Mauricio Macri, organiza su mesa política con nombres predecibles y otros no tanto, y configura un verano que lo tendrá lejos de la gestión y abocado a recorrer el país pensando en su candidatura presidencial 2023

la información indica que viajó a Bariloche para tomarse unos días de vacaciones y no tiene actividades de gestión

así como Macri se encontró en Villa la Angostura con el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, en el entorno del dirigente porteño no descartan que haya cumbre entre el ex presidente y Larreta entre hoy y el fin de semana, cuando, según indican, el último retornaría a Buenos Aires

Larreta organiza su mesa política con la mira puesta en su candidatura presidencial. Para ese fin, indicaron distintas versiones periodísticas, se reunió en las últimas horas con quienes serán sus dos de los referentes a cargo del armado político: su ministro de Gobierno y aliado coyuntural, Jorge Macri, y el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli. Se trata de dos dirigentes del PRO que pelean por un mismo cargo: gobernador bonaerense

Según reveló y fotografió Perfil, el primo hermano de Macri esperó durante un rato a Larreta, quien una vez que llegó al lugar en que el ex funcionario aguardaba, saludó antes de que se fueran juntos.La crónica indica que el alcalde porteño llegó camuflado a las 21.45 del martes, se bajó del avión y se encontró con "Toto", a quien Macri apodó el "Messi de las finanzas" o alguien que jugaba "la Champions League".El Gobierno porteño confirmó además el viaje de su máxima figura ejecutiva, que más temprano había estado con la ministra de Educación porteña, quien ese mismo día pero más tarde chocó aún más si dañada figura al asegurar que los chicos que abandonaron la escuela por las circunstancias de la pandemia ya no pueden ser recuperados porque "están perdidos en los pasillos de una villa" o dedicándose a "actividades del narcotráfico". Literal.Volviendo a Larreta,. La versión publicada por el mismo medio señala que con Caputo viene manteniendo en los últimos meses contacto fluido y que, incluso, el economista le armó algunos encuentros con otros dirigentes políticos en el marco de su armado de cara al 2023."Toto" Caputo es primo hermano de Macri, con el que en el último tiempo Larreta mantuvo cierta distancia, distancia sostenida en las diferencias entre lo que serían los "halcones" que lidera el ex presidente y las "palomas" que conduce el alcalde porteño.Sin embargo,El jefe de Gobierno porteño no dejó pasar ni dos meses completos, ni siquiera 40 días hábiles desde las últimas elecciones, y ya está pensando en la próxima vez que los argentinos deban votar, cuando en 2023 el país elija presidente por los siguientes 4 años.Es queEn el caso de ambos, no se trata de dirigentes que sorprendan a la hora de observarlos, en estos últimos tiempos, en esa estructura del referente PRO. En cambio,El pase de Monzó al larretismo hace ruido por varios factores: se define acuerdista como Larreta y Macri lo echó de su lado en 2019 justamente por proponer eso y pelearse así con Marcos Peña y Durán Barba, que preferían quedarse con el núcleo duro PRO y la coalición tal como estaba. Dato menor o quizás no tan menor: Monzó, como Jorge Macri y Santilli, también quiere gobernar la provincia de Buenos Aires.Con ese equipo en la mente y las carpetas, información a la que accedió Télam indica que LarretaHabrá. La intención de Larreta es "ampliar el espacio de su candidatura, no solo sumando peronistas no kirchneristas, sino otras expresiones políticas, pero sobre todo haciendo que sea un espacio más federal".De momento no hay un equipo de campaña formalmente consolidado, sino que "se dan múltiples reuniones de manera permanente, con referentes políticos, económicos y de distintos ámbitos, y se consultan encuestas para ver la percepción de la sociedad".Larreta busca así pelearse lo menos posible con todos, incluso el oficialismo, salvo temáticamente, como viene haciendo. Para ello mantendrá su bajo perfil y evitará "confrontar" con el Gobierno nacional todo lo que pueda, cosa que fundamentalmente esto le servirá para diferenciarse de los "halcones" del PRO, representados en Patricia Bullrich y Macri. De todos modos, cuestiones como la reunión con el ministro Martín Guzmán por la deuda con el FMI lo mostraron condicionado a los deseos del ex presidente, incluso menos "dialoguista" que el radical jujeño Gerardo Morales.