Acuña revalidó su ataque a los chicos que dejaron la escuela y Nación la cruzó: "Nunca es tarde"

dijo y después revalidó sin pelos en la lengua que "ya es muy tarde" para ir a buscar y reinsertar en el sistema educativo a los chicos que dejaron la escuela durante la pandemia, debido a que "seguramente ya están perdidos en los pasillos de una villa"

¿Dónde creen que estuvieron los chicos de los barrios más postergados del Conurbano mientras las escuelas estuvieron cerradas casi dos años? — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) January 19, 2022

quien recogió el guante sin la agresividad de Acuña fue el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, quien le respondió que "nunca es tarde para que todos los chicos de la Argentina estén en la escuela"

también ahí mintió - o ignora, lo cual es peor -. Un medio de línea editorial cercana a Juntos por el Cambio sí pudo acceder a los datos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación y publicó que actualmente quedan 500 mil chicos “desvinculados o con vinculación intermitente”

, la siempre verborrágina constructora de escándalos vía opiniones clasistas ministra de Educación deen CABA,No conforme, adicionó que eventualmente pueden estar dedicándose a "actividades del narcotráfico" o haber tenido que "trabajar". Por supuesto, rápidamente los gremios docentes la destrozaron con críticas vinculadas a su "clasismo" y mirada "discriminatoria". Adjetivos mínimos.Poco después, Acuña decidió reforzar su perspectiva, lejos de algún pedido de disculpas, al menos a los chicos., se preguntó la ministra en Twitter, en un segundo tuit de un hilo que iniciaba invitando a la audiencia a "decir las cosas como son"."O de verdad piensan que se les puede decir ´quedate en casa` durante tanto tiempo a chicos que no tienen ni siquiera acceso a una vivienda digna y para quienes la escuela es el único refugio y la garantía de acceso a derechos mínimos (SIC)", tuiteó la titular de Educación en la Ciudad, para luego sostener que, pese a que fue ella la que dijo en referencia a CABA que "ya es muy tarde"para ir a buscar a quienes no se reincorporaron.Luego agregó que "el primer paso es reconocer la situación y contarle a la sociedad cuántos chicos abandonaron la escuela en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país" y señaló que "los responsables deben construir un plan para recuperar a esos miles y miles de chicos y chicas que hoy están desamparados".Justamente,"El mejor lugar para que estén nuestras chicas y nuestros chicos es la escuela, a lo largo y a lo ancho del territorio. Un país que se quiere reconstruir y que quiere tener futuro tiene que ser con las pibas y los pibes dentro del sistema educativo, cada día más tiempo, cada día más horas, estudiando, con libros y con computadoras", afirmó Perczyk.Agregó además que, en una elíptica referencia a que justamente quien dijo que es "muy tarde" es la máxima autoridad encargada de esos chicos en CABA, es decir Acuña."En Argentina tenemos que lograr que nadie quede por debajo del piso de cosas a las que todos tengamos acceso. Que nadie tenga menos que eso y puedan estudiar lo que quieran e ir a la universidad. Las chicas y los chicos del país están haciendo todo para ponerse de pie después de dos años que fueron muy difíciles", expresó el titular de la cartera educativa durante una actividad que realizó en Pilar.También le respondieron a Acuña dirigentes docentes y sindicatos,, entre otros referentes políticos de CABA y de la educación y la ciencia.Tras decir que los chicos que abandonaron la escuela por el contexto y las restricciones pandémicas, la ministra de Larreta también criticó al Gobierno nacional por una supuesta falta de datos respecto del tema., dijo.Y aseguró que, en cambio, en julio de 2020 en la Ciudad tenían "la lista con nombre y apellido y dirección de cada estudiante que se había desconectado de la escuela, eran 6500″.Pero“No es que en solo un mes se hayan recuperado 100 mil chicos, sino que había datos que aún no estaban procesados. Los tiempos son distintos en cada jurisdicción. Al cierre del ciclo lectivo, el número que se maneja son 500 mil chicos desvinculados”, aclararon en el Palacio Sarmiento.