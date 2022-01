Exdirector AFI que participó de la reunión "Gestapo" declara ante la Bicameral, donde ayer complicaron a Vidal

La subcomisión de Inteligencia de la comisión Bicameral de Control, en la órbita del Congreso, espera para hoy al mediodía la presentación presencial del exdirector operacional de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, uno de los ex espías con varias imputaciones por espionaje ilegal en su contra que participó de la reunión de la denominada mesa judicial bonaerense en que ex ministros de María Eugenia Vidal planificaban el armado de causas y hablaban de una "Gestapo" antisindical, como se observa en los famosos videos.Dalmau Pereyra tiene cita a las 12 para explicar ante los legisladores que integran el cuerpo bicameral la eventual existencia de ese armado, que se ve a las claras en el video, y sobre su participación en la reunión realizada en 2017.Es en ese material audiovisual, que la intervención actual de la AFI encontró, donde el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas expresó su deseo de contar con una “Gestapo” para accionar contra los gremios. Estaban también presentes, entre otros, su entonces par de Infraestructura, Roberto Gigante, y el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros dirigentes y ex funcionarios de JXC.Durante el encuentro que se realizó el 15 de junio del 2017 en la sede porteña de Banco Provincia, ubicado en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, los exfuncionarios de Vidal, exdirectivos de la AFI y empresarios analizaban estrategias para presuntamente armar causas judiciales y "cablear" a referentes del gremio de la construcción de La Plata.Los alcances de ese encuentro están siendo investigados por una subcomisión de Inteligencia del Congreso integrada por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Ángel Bazze.Ayer, los integrantes de esa subcomisión se reunieron con el exjefe de seguridad de la sede porteña del Banco Provincia, Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que "nunca hubo cámaras" en el lugar donde se realizó la reunión, ni antes ni después de ese encuentro.Esos dichos complican la versión que Vidal y Villegas ensayaron ante los medios -en el caso del ex ministro también en una presentación judicial-, ya que ambos dijeron desconocer qué hacían los espías de la AFI allí y señalaron que no fue el gobierno bonaerense quien organizó la reunión, pese a que esa gestión reservó al Bapro el lugar y allí no había cámaras."Nos hizo un gran aporte porque nos dijo que nunca hubo en ese lugar de la reunión cámaras de seguridad ni antes ni después de ese encuentro", aseguró a Télam el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés, uno de los asistentes a la reunión. En ese sentido, evaluó que "esa afirmación confirma que las cámaras fueron puestas por la AFI".En el marco de esa investigación, los legisladores realizaron el martes una inspección ocular en la sede bancaria para "corroborar algunas hipótesis y tener más claro cuál fue el ámbito del encuentro y confirmar que no había cambiado nada de la escenografía".Los legisladores dialogaron con una empleada de ceremonial (personal estable del banco), quien relató que aquel día había hecho "ingresar a algunos de los participantes de la reunión", entre otros aportes que hizo.También, fuentes parlamentarias informaron que las autoridades del Banco Provincia "les entregaron dos mails donde la presidencia del Bapro, por indicación de la Gobernación de Vidal, pide la reserva de ese salón de uso múltiple para el 14,15 y 16 de junio de 2017", pero indicaron que el encuentro fue el 15. Las fuentes consideran que en ese tiempo se colocaron las cámaras para filmar la reunión y luego fueron desinstaladas.