Ritondo quiso defender a Vidal y Tolosa Paz expuso que mentía: "No sé quién les escribe el guión"

Los diputados nacionales, del Frente de Todos, y, de Juntos por el Cambio, protagonizaron un fuerte cruce a través de Twitter alrededor del rol deen la mesa judicial macrista que investiga la justicia tras la aparición del famoso video de la reunión "Gestapo", en la que ex ministros de su gestión planificaban en 2017 el armado de causas contra dirigentes sindicales.El cruce fue iniciado por Ritondo, exministro de Seguridad bonaerense y actual titular del bloque del PRO en la Cámara baja, quien insistió en salir en defensa de la exgobernadora y actual diputada por Juntos por el Cambio (JxC) y citó una declaración de Tolosa Paz en una entrevista en la que sostuvo que "Vidal es la jefa de la banda más importante de persecución"., respondió Ritondo desde su cuenta en Twitter, y agregó que mientras que la exgobernadora bonaerense "luchó contra las mafias" otros "conviven con ellas"., enfatizó, y acompañó ese tuit con la captura de pantalla de una noticia publicada en infobae, donde se abordó el tema y se informó que por eso fue la mudanza.En ese punto, Tolosa Paz ironizó contra los pocos argumentos que viene mostrando Juntos por el Cambio a la hora de explicar el espionaje ilegal y las mesas judiciales., dijo punzante la diputada del Frente de Todos.La legisladora del FDT también le señaló a Ritondo que, porque "ya está grande para defenderse sola, sobre todo ante la justicia". En ese punto le recordó que la exgobernadora"Contestale a (la exnúmero dos de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Silvia) Majdalani, que es la que lo dijo ante la Bicameral (de Inteligencia del Congreso), a mí no hace falta que me aclares nada sobre Vidal, sí a las y los ciudadanos de nuestra provincia", disparó Tolosa Paz.En esa línea Ritondo le respondió a Tolosa Paz que Medina "con su mafia afectó a todo el rubro de la construcción en La Plata con extorsiones y estafas", y, sin más referencias a la mesa judicial de la que participaron funcionarios de la gestión de Vidal ni a la información que le recordó la diputada peronista, sólo agregó que "cuando se golpea a la obra pública y privada se deja sin trabajo a los sectores más vulnerables", "sectores que usted dice defender en su Ciudad", dijo, y le pidió ser "coherente".Finalmente, Tolosa Paz cuestionó que la aparente justificación de lo sucedido con la "Gestapo" macrista en que las víctimas del espionaje y el armado de causas fueran presuntos delincuentes. "Me parece a mí o ud. Sr diputado está justificando lo injustificable. A ver si nos ponemos de acuerdo Ritondo, para combatir esos delitos está la Justicia, no una mesa con 3 agentes de la AFI, @JulioGarro, @jpabloallan y el Ministro de trabajo de @mariuvidal, entre otros", le recordó.