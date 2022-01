Aníbal Fernández le respondió a Vidal con un video de Prat-Gay que reconoce la fuga macrista

le respondió fuerte el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández

Cuando la inútil de Vidal pretenda mentirte respecto de lo hecho con los us$ 45.000 millones entregados por el FMI, escúchalo al genio de las pizzas y ex ministro de economía de su grupo político, Alfonso Prat Gay… pic.twitter.com/VzYAKThYFs — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) January 21, 2022

Novaresio le pregunta si eso permitió la fuga de capitales. "Sí, entre otras cosas"

De vez en cuando, dirigentes de Juntos por el Cambio aprovechan la coyuntura de las negociaciones con elpor lapor esa coalición política para sostener la cuestionada hipótesis de que ese dinero no fue a parar a la fuga y que, además,se habría endeudado menos que Alberto Fernández.Es el caso de, la ex gobernadora bonaerense ahora diputada nacional que evita referirse al escándalo de la "Gestapo" antisindical vía armado de causas y el espionaje ilegal, a quienLo que hizo el dirigente peronista fue, tuiteó Aníbal.El mensaje va acompañado por un video de Prat-Gay entrevistado poren el cual, tras su salida del gabinete de Macri, reconoce el fracaso del endeudamiento con el FMI, la falta de un plan económico y que hubo fuga de capitales en el gobierno de Cambiemos., dice Prat-Gay a quien, fue la respuesta.Vidal, en línea con el propio Macri, Nicolás Dujovne, Horacio Rodríguez Larreta y la mayoría de la dirigencia de Juntos por el Cambio, sostienen que la deuda contraída por su gobierno fue tomada para pagar deuda anterior y no parala fuga, cosa significativa porque el estatuto del Fondo impide el préstamo de dólares para financiar la salida de capitales en un país.Según la ex gobernadora, además, el presidente Alberto Fernández contrajo deuda más rápido que Macri, en una extraña hipótesis que mezcla emisión, con bonos en pesos y endeudamiento en dólares."Alberto Fernández lleva en este año y medio un endeudamiento de 30 mil millones de dólares", aseguró falazmente sin ningún tipo de argumento. "Se está endeudando por año más rápido que Mauricio Macri. Son datos, son hechos, que sigan hablando", insistió, antes de la contundente respuesta de Fernández.