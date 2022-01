El Gobierno nacional declarará la emergencia agropecuaria de Santa Fe, Misiones, Córdoba y Mendoza

Debido a la vulneración de la capacidad productiva de las cuatro provincias por los eventos climáticos e incendios, la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario recomendó hoy homologar las situaciones de emergencia que declararon los gobiernos de Santa Fe, Misiones, Córdoba y Mendoza

el ministro Domínguez dijo que "Argentina defiende a sus productores" y destacó que "estamos en diálogo permanente con las Provincias". Además destacó "la decisión del presidente Alberto Fernández y también de los gobernadores" de "acompañar a nuestros productores"

Lo decidió el mencionado ente en el marco de una reunión que se desarrolló en forma virtual desde el, y en la que participaron también funcionarios de las provincias involucradas.Luego de la reunión, el subsecretario de Coordinación Política de la cartera de Agricultura,, le informó a Télam que "la voluntad del Gobierno es acompañar a las provincias" y adelantó que el ministro"ya se comunicó con el Jefe de Gabinete,, para que nos reasigne fondos para la emergencia".Justamente este tipo de situaciones son las que se ven, cosa que obligó al Poder Ejecutivo a prorrogar el del año pasado y tener qu elaborar y firmar decretos y resoluciones para correcciones y necesidades coyunturales., precisó el subsecretario Martínez.Asimismo reafirmó que "la directiva del ministro Domínguez es poner sobre la mesa los recursos nacionales para acompañar todas las situaciones de emergencia que nos fueron presentando".Durante la jornada se analizaron los decretos provinciales que declararon el estado de emergencia y desastre agropecuario en distintas regiones que vieron afectadas su capacidad productiva por eventos climáticos e incendios. "Es una situación que no es la mejor y claramente requiere la atención nuestra", sostuvo Martínez al culminar el encuentro.En un comunicado de prensa,Sobre las pérdidas económicas que puede ocasionar la emergencia, Martínez fue cauteloso y aseguró que "hoy no tenemos cuantificado ningún número" ya que "el proceso todavía se encuentra en curso".No obstante, el funcionario dijo que "vemos situaciones que mejoran en función de las lluvias ocurridas en estos días, que se están dando de forma dispersa y con intensidades muy distintas según cada lugar del país".En representación de la Provincia de Santa Fe, participaron el ministro de la Producción, Daniel Costamagna, y la subsecretaria de Coordinación Agroalimentaria, María Eugenia Carrizo; por Córdoba, el secretario de Agricultura, Marcos Blanda; por Misiones, la subsecretaria de Desarrollo y Producción vegetal, Luciana Paula Imbrogno; y por Mendoza, el director de Contingencias Climáticas, Julio Eluani.También estuvieron presentes los representantes de Federación Agraria Argentina, Coninagro, Sociedad Rural Argentina; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF) y CAME.