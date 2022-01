Los movimientos sociales creen que la del FMI "efectivamente es una propuesta desestabilizadora"

"coincidimos con la firmeza con que el gobierno nacional están llevando adelante la respuesta ante el planteo del FMI" y advirtió, "creemos que efectivamente es una propuesta desestabilizadora, que no tiene posibilidad un gobierno democrático de aceptarla"

es acertado poner de cara a la sociedad los cuestionamientos, los tiempos, el ajuste fiscal que exigen y la magnitud de lo que se pretende es intolerable

El dirigente social resaltó que por la pandemia y los condicionamientos que impone la situación sanitaria están evaluando cual es la mejor forma para iniciar un proceso de movilización y analizó, "hay que ampliarlo al conjunto de las organizaciones populares, las centrales obreras y los espacios del Frente de Todos"

"Esto le hace muy mal a la democracia, están especulando de manera miserable y la misma sociedad los va a juzgar, es una actitud contraria a los intereses de la patria"

ante esa situación "desde la oposición se han hecho los giles, miran para otro lado", lo cual calificó de grave por haber sido los responsables

hay un sector que expresa Mauricio Macri y distintos sectores del Pro que tiene acuerdo con acreedores extranjeros, que han sido beneficiados por la administración de Tump y por el giro del Fondo

El coordinador nacional de Barrios de Pie,, en diferentes entrevistas televisivas planteando las propuestas del Fondo y el estado de la negociación,En este sentido sostuvo que esa discusión tiene que ampliarse al conjunto de la sociedad, "no hay ninguna posibilidad que esa propuesta sea tolerada por nuestra ciudadanía" y manifestó que creen que "por la condiciones del país y por la situación en general",Menéndez comentó quey subrayó que el acuerdo "excede la discusión de un conjunto de funcionarios del gobierno que negocien, tiene que ser un debate que esté acompañado por el conjunto de la sociedad". "Es una de las variables clave para poder o no construir un proceso de mejora de la situación social del país", indicó.. "No vemos una movilización aislada, vemos un proceso de debate, con mesas movilizaciones asambleas y espacios de participación que no acabe sólo con una movilización", explicó., recordó los dichos del Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien declaró que fue el gobierno de Cambiemos quien pidió el préstamo y aseguró que, alertó.planteó y añadió, "nosotros vemos hay escenarios de mucha complejidad en esa negociación y entendemos que tiene que ver con la actitud de la oposición porque son acuerdos que van condicionar el mediano plazo del país".. A su vez insistió en quey acotó que "lo único que le importa es que haya un programa económico que les permita operar como aspiradora de dólares para garantizar el pago de la deuda". Menéndez dijo queTambién sostuvo que está claro que hay dos modelos de país y quey aclaró, "es una mirada política coincidente, no creo que sea la totalidad de la oposición pero".Para cerrar profundizó en quey agregó que "tienen una disputa política con un modelo de crecimiento productivo que es el que expresamos nosotros". "En ese marco habrá algunos sectores de la oposición que ojalá se diferencien de ese camino", concluyó.